Aiways : quelques évolutions pour le SUV électrique U5

Petite mise à jour pour l'U5. Vous ne connaissez pas encore ce modèle Aiways ? Il s'agit d'un SUV chinois à moteur électrique, vendu en Europe depuis deux ans. L'heure n'est donc pas au restylage, il est plutôt question du millésime 2022.

Côté look, on ne pourrait même pas jouer au jeu des sept erreurs, car il y a seulement deux modifications : une teinte grise est désormais disponible et le client peut opter pour une partie supérieure peinte en noir (option à 830 €).

Le véhicule conserve un moteur de 150 kW, soit 204 ch, et une batterie de 63 kWh, ce qui donne jusqu'à 410 km d'autonomie. La version 2022 sera livrée avec un câble de recharge universel ICCB, "pour un accès facile aux bornes de recharge en triphasé de 11 kW". Avec ce câble, la batterie peut passer de 20 % à 80 % de charge en 35 minutes.

Le cru 2022 est surtout l'occasion de changer la gamme. Exit les versions Standard et Premium, place aux XCite et Prime. La première a des jantes de 17 pouces, la clim bizone et "un grand nombre" d'aides à la conduite. La Prime a des jantes de 19 pouces, le hayon à ouverture mains libres ou encore l'aide aux créneaux.

Les prix sont de 39 990 € et 44 990 €, en légère hausse (hors bonus).