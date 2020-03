Alfa Romeo annonce le retour d'une "légende"

Que peut bien se cacher derrière les images montrées par Alfa Romeo jusqu'ici ? Nous aurions dû le savoir à l'occasion du salon de Genève, mais puisqu'il est annulé, la présentation de la "légende" (c'est le terme utilisé par Alfa Romeo) interviendra plus tôt. L'auto sera dévoilée aujourd'hui en fin de journée, et l'image du jour montre un bouclier avant assez travaillé avec une forte présence de carbone.

Le modèle en question, que l'on pensait au départ être une Giulia GTA, serait finalement bien différent, et assez radical. Alfa Romeo parle d'une carrosserie rivetée et d'un poids descendu sous les 745 kg ! Le mystère demeure, même si à un tel poids, nous pensons évidemment à une 4C modifiée. Et puisque le constructeur parle du retour d'une légende, pourquoi pas la fameuse GTV ?

Evidemment, cette auto de niche n'occulte pas le problème de fond d'Alfa Romeo, et notamment l'arrivée toujours attendue d'un SUV compact, à savoir le Tonale. Affaire à suivre.