Alfa Romeo fête ses 110 ans

Après son centenaire, Alfa Romeo passe une nouvelle étape avec une décennie supplémentaire au compteur. Une belle histoire de 110 ans qui se poursuit malgré les difficultés que le constructeur traverse régulièrement.

Les festivités de cet anniversaire si particulier prennent la forme de présentations exclusives au Museo Storico Alfa Romeo à Arese. Les visiteurs découvriront sur place pour la première fois la très radicale Giulia GTA mais aussi 150 voitures rangées jusqu'alors dans les coulisses de la marque. Les concepts Proteo et Caimano, les prototypes Sprint 6C et Scrabble ainsi que des véhicules de police sont de la partie.

Pour les personnes ne pouvant pas se déplacer sur place, Alfa Romeo propose de découvrir ses joyaux via une vidéo publiée sur Youtube en direct le 24 juin. Le clip d'une durée de plus de 55 minutes fait le tour des faits les plus marquants du constructeur italien.