Alfa Romeo : le nouveau chef du design vient de Dacia

Un Espagnol pour dessiner de belles italiennes. Alejandro Mesonero-Romanos est en effet le nouveau patron du design de la marque Alfa Romeo. Un poste à haut risque tant le design des Alfa est commenté !

L'homme était auparavant patron du design de Dacia… mais il n'aura occupé le poste que quelques semaines ! Il avait été officialisé à cette fonction début 2021, six mois après avoir rejoint le Losange.

Alejandro Mesonero-Romanos avait en effet suivi Luca de Meo. Le nouveau DG du Losange dirigeait auparavant Seat. Et Alejandro Mesonero-Romanos était le chef du design de la firme espagnole. Son passage chez Dacia aura donc été éphémère, mais il laissera des traces, puisque le designer a œuvré sur le Bigster, le concept qui annonce le futur grand SUV de Dacia, prévu pour 2025.

Le designer va faire dans un tout autre registre maintenant. Après les formes carrées du Bigster, il va assurément dessiner des courbes chez Alfa Romeo ! La marque au Biscione est en plein renouveau. Son patron a aussi changé récemment, avec l'arrivée du Français Jean-Philippe Imparato, en provenance de Peugeot.

Un transfert réalisé sous la houlette de Carlos Tavares, big boss de Stellantis, qui prouve les ambitions importantes que nourrit ce dernier pour Alfa. Il y a une gamme complète à imaginer. Un challenge motivant… sûrement plus qu'imaginer des Dacia, d'autant que les Sandero et Logan viennent tout juste d'être renouvelées et que le remplaçant du Lodgy est déjà prêt. Alejandro Mesonero-Romanos ne pouvait assurément pas refuser le poste.

Du côté de Dacia, David Durand assure l'intérim. Il était déjà directeur du design de Dacia avant l'arrivée d'Alejandro Mesonero-Romanos.