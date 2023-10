Alfa Romeo plancherait sur un…minivan !

Il y a quelques heures, nous découvrions les premières images du Volvo EM90. Ce gros minivan électrique de 5,2 mètres basé sur un modèle chinois sera officiellement lancé le 12 novembre prochain et vise en particulier le marché chinois où ces modèles plaisent beaucoup à la clientèle locale.

Eh bien d’après les journalistes anglais d’Autocar, Alfa Romeo pourrait sérieusement rejoindre la liste des marques automobiles proposant ce genre de véhicule. Voulant elle aussi s’imposer en Chine et d’autres marchés importants où les minivans de luxe fonctionnent bien, l’enseigne Milanaise pourrait reprendre à son compte la plateforme STLA Large pour en extrapoler un vrai minivan électrique.

Un grand spécialiste du minivan par le passé

Rappelons que contrairement à Volvo, Alfa Romeo a déjà vendu des minivans par le passé. Le constructeur italien était même une référence du secteur à l’époque où Alfa Romeo fabriquait aussi des utilitaires. Le fourgon Romeo a été commercialisé entre 1954 et 1966 avant d’autres modèles, vendus bien après le rachat de la division utilitaire d’Alfa Romeo par Fiat et son intégration dans Iveco. Alfa Romeo aurait donc bien une légitimité historique à proposer un véhicule de ce genre, même s’il n’aurait rien à voir avec l’image sportive et romantique qu’elle cherche à valoriser.