Pourquoi ne pas craquer pour cet utilitaire Alfa Romeo ?

Le 20 août prochain aura lieu en Californie le concours d’élégance de Pebble Beach, l’un des plus beaux rassemblements d'automobiles de la planète, même si le Festival of Speed de Goodwood peut être considéré comme la plus belle manifestation du genre.

En préambule du concours d’élégance, se tiendra une vente aux enchères, animée par la maison Gooding & Company (18 et 19 août 2023). Au total, 200 lots seront proposés à la vente avec certaines pépites comme une Packard Twelve Model 1108 de 1934 (estimation entre 700 000 et 1 000 000 de dollars), une Bugatti Type 57 Ventoux de 1936 (estimation entre 500 000 et 700 000 dollars) ou encore une Mercedes 300 SL de 1955 (estimation entre 1,3 et 1,5 million de dollars). Le nombre et la qualité des modèles en font une vente à ne pas manquer pour les personnes passionnées (et aisées) d’automobiles.

Il y a toutefois un lot… qui sort du lot justement. Il s’agit d’un utilitaire italien, dont la marque est davantage connue pour ses exploits sportifs, ses moteurs mélodieux et ses lignes élégantes.

Pourtant, cet Alfa Romeo F12 (F pour furgone, comme fourgon) a vraiment de quoi séduire. En plus de son look délicieusement rétro, il arbore une décoration Autodelta du plus bel effet. Il a servi comme véhicule d’assistance auprès d’une équipe de course de moto, Moto Villa, qui a été champion d’Italie de 1975 à 1977.

Les utilitaires de plus en plus côtés

Cet Alfa Romeo F12 date de 1973, a été stocké jusqu’en 2016 puis a profité d’une restauration complète. Il est motorisé par un bloc quatre cylindres de 1 300 cm3 qui développe 52 ch, relié à une boîte de vitesses à quatre rapports. À noter que les freins avant sont à disque, tandis que ceux de l’arrière font appel à des tambours.

Longtemps inconsidérés, et donc peu préservés, les véhicules utilitaires sont aujourd'hui de plus en plus appréciés, mais souvent rares. Les Citroën Type H ou Renault Estafette font petit à petit leur retour, mais cet Alfa Romeo est nettement moins connu chez nous. Alors, pourquoi ne pas craquer ? Peut-être à cause du prix puisqu’il est estimé entre 100 000 et 130 000 dollars. Pourtant, la maison de vente aux enchères indique c'est "un prix extrêmement attrayant pour tout Alfiste". Dans ce cas cela change tout.