Alfa Romeo sera 100 % électrique en 2027

Alfa Romeo va faire une bascule vers le tout électrique à marche forcée. Lors de la présentation des derniers résultats financiers de Stellantis, Carlos Tavares a annoncé que la firme italienne sera 100 % électrique en 2027. Or, à ce jour, elle ne propose toujours pas de véhicule de ce genre !

Et il faudra même attendre encore quelques années pour voir arriver une Alfa électrique ! Ce n'est en effet pas prévu pour 2022, ni 2023. Ce sera pour 2024 ! Avant cela, la marque lancera son premier modèle hybride rechargeable, le SUV compact Tonale, commercialisé en juin 2022. D'ailleurs, si Carlos Tavares évoque déjà un Alfa Romeo 100 % électrique en 2027, on se dit que le Tonale plug-in aura un cycle de vie assez court !

Pour la construction d'une gamme électrique, Alfa Romeo va utiliser les nouvelles plateformes dédiées à ce type de motorisation que Stellantis a mis en chantier, les STLA Small, Medium et Large. Celle pour les citadines aura une autonomie maximale de 500 km. Pour les compactes, ce sera 700 km. Enfin, pour les grands modèles, ce sera 800 km.

Selon la stratégie de voitures sœurs poussée par Carlos Tavares, les prochaines Alfa devraient être mises au point avec les prochaines DS et Lancia. Tout ce qui ne se voit pas sera partagé, comme c'est le cas pour les nouvelles Opel Astra et Peugeot 308. Pour le look, la marque a embauché Alejandro Mesonero-Romanos, qui a été pendant quelques mois chef du style de Dacia, après avoir passé plusieurs années à la tête du design Seat.

Lancia sera pour sa part 100 % électrique à partir de 2026.