Alfa Romeo Stelvio : nouvelle gamme 2020, prix à partir de 41 500 €

Comme la berline Giulia, le SUV Stelvio commence 2020 avec une gamme revue de fond en comble. La marque fait un grand ménage dans les finitions. En mettant de côté la sportive Quadrifoglio, leur nombre passe de neuf à cinq. Ce nouveau millésime profite aussi d'une dotation enrichie, qui permet de combler des lacunes technologiques, avec notamment un nouvel écran tactile et la conduite semi-autonome de niveau 2.

Le choix des moteurs

Il n'y a en revanche rien de nouveau sous le capot. En essence, le Stelvio propose un 2.0 Turbo décliné en 200 et 280 ch, avec boîte automatique 8 rapports et transmission intégrale Q4. En diesel, le 2.2 Turbo est décliné en 160, 190 et 210 ch. Là aussi, c'est boîte auto 8 rapports en série. Le 160 est une propulsion, le 190 ch propose la Q4 en option, le 210 ch a la Q4 d'office.

Les nouvelles finitions avec les principaux équipements de série

Stelvio : jantes 17 pouces, feux arrière LED, volant cuir, banquette rabattable 40/20/40, climatisation automatique bizone, régulateur de vitesse, allumage automatique des feux et essuie-glace, hayon électrique, radar de recul, freinage d'urgence avec détection piétons, alerte de franchissement de ligne, écran tactile 8,8 pouces, sélecteur mode de conduite…

: jantes 17 pouces, feux arrière LED, volant cuir, banquette rabattable 40/20/40, climatisation automatique bizone, régulateur de vitesse, allumage automatique des feux et essuie-glace, hayon électrique, radar de recul, freinage d'urgence avec détection piétons, alerte de franchissement de ligne, écran tactile 8,8 pouces, sélecteur mode de conduite… Super : Stelvio + jantes 18 pouces, phares xénon et signature LED, radars stationnement avant/arrière, caméra de recul, accès mains libres, navigation 3D avec cartographie Europe, Apple Car Play et Android Auto…

: Stelvio + jantes 18 pouces, phares xénon et signature LED, radars stationnement avant/arrière, caméra de recul, accès mains libres, navigation 3D avec cartographie Europe, Apple Car Play et Android Auto… Sprint : Super + pédalier aluminium, jantes 19 pouces, étriers de freins peints (noir, jaune ou rouge), vitres arrière surteintées, sièges avant électriques et chauffants, volant chauffant, suspension dynamique…

: Super + pédalier aluminium, jantes 19 pouces, étriers de freins peints (noir, jaune ou rouge), vitres arrière surteintées, sièges avant électriques et chauffants, volant chauffant, suspension dynamique… Veloce : Spint + jantes 20 pouces, peinture intégrale, suspension active, sellerie cuir, surveillance des angles morts, détecteur fatigue conducteur, reconnaissance des panneaux de signalisation, aide au maintien dans la voie, système audio 400W 10 HP…

: Spint + jantes 20 pouces, peinture intégrale, suspension active, sellerie cuir, surveillance des angles morts, détecteur fatigue conducteur, reconnaissance des panneaux de signalisation, aide au maintien dans la voie, système audio 400W 10 HP… Ti : Super + jantes 19 pouces, sellerie cuir, pédalier aluminium, planche de bord recouverte de cuir, vitrage feuilleté, sièges avant électriques et chauffants, volant chauffant, feux de route automatiques, détecteur fatigue du conducteur, reconnaissance des panneaux de signalisation, aide au maintien dans la voie, régulateur de vitesse adaptatif…

Les prix