Alors qu'il conduisait sur l'autoroute, le volant de sa Tesla s'est arraché

Les faits remontent à la fin du mois de janvier dernier aux Etats-Unis. Alors qu’il roulait sur l’autoroute au volant de son nouveau Tesla Model Y livré le 24 janvier, Prerak Patel a eu la très désagréable surprise de voir le volant tomber sur ses genoux. Après un court moment de panique et de stupéfaction, le conducteur a réussi à s’arrêter sur le bas-côté en toute sécurité sans accident. Une fois la voiture emmenée sur camion pour le dépannage, il a immédiatement contacté le Tesla Service Center pour signaler ce problème particulièrement effrayant et dangereux. Le constructeur américain a alors fait peser la responsabilité de cet incident au conducteur, lui demandant symboliquement un paiement de 103 dollars qu’il a refusé, ne s’estimant pas coupable. Prerak Patel a ensuite utilisé son compte Twitter pour faire parler de sa mésaventure et contacté des médias qui ont relayé son histoire.

Au bout de quelques jours, le constructeur américain a finalement décidé de lui réparer gratuitement sa voiture. Après d’autres échanges sur Twitter où Prerak Patel demandait aux internautes ce qu’il devait faire, il a exigé de Tesla la fourniture d’une toute nouvelle voiture et non pas la simple réparation de la sienne. Ce qu’a accepté Tesla, précisant qu’il serait livré le plus tôt possible avec un tout nouvel exemplaire conforme aux spécifications de son ancien modèle.

Tesla ne reconnaît aucun dysfonctionnement

D’après Tesla, il n’y a aucun dysfonctionnement à l’origine de ce problème spectaculaire. Les communicants de la marque expliquent avoir accepté les demandes du client par bienveillance, mais refusent d’endosser la responsabilité de ce problème étrange. Le client pourrait-il avoir tiré trop fort sur le volant ? Prerak Patel s’en défend. Il attend la livraison de son nouveau Model Y et espère ne plus avoir à expérimenter de tels problèmes.