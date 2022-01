Alpine A110 (2022) -Rendez-vous mercredi 26 janvier pour les premières images de l'essai

Voilà déjà un peu plus de quatre ans que la nouvelle génération d'Alpine est sur nos routes. Les années ont passé mais le petit coupé n'a pas pris une ride. Une bonne chose qui prouve la pertinence de son design qui mélange modernité et clin d'œil à la première A110. Statu quo également dans l'habitacle. Finalement les principales évolutions portent sur la mécanique et la mise en place d'une nouvelle gamme.

L'A110 de base développera toujours 252 ch tandis que les versions GT et S disposeront également du 1.8 T mais dans une déclinaison 300 ch (+ 8 ch) et 340 Nm (+20 Nm) . Parmi les modifications, on notera que la version S pourra recevoir en option un kit aéro intégrant un aileron, une première chez Alpine, des pneus semi-slicks Michelin Pilot Sport Cup 2 et cette déclinaison dédiée à la piste verra sa vitesse maximale atteindre 275 km/h contre 250 km/h pour les versions normales. La GT plus civilisée mettra pour sa part l'accent sur le confort avec notamment une sellerie cuir et une dotation plus généreuse.

Nous vous donnons rendez-vous demain pour les premières images de cette nouvelle cuvée de l'A110. Même si les essais se déroulent non loin du Castellet, pas de piste pour nous mais un essai 100% route.