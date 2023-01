Alpine A110 R – Rendez-vous le dimanche 22 janvier pour les premières images de l’essai

L'A110 R est la version la plus radicale de la gamme, si l'on excepte la très exclusive et quasi inaccessible version Alonso à 148 000 €. Certes, le moteur 1.8 turbo n'évolue pas par rapport aux versions S et GT puisqu'il développe toujours 300 ch, mais la Française a bénéficié de nombreuses améliorations, tant en termes de réduction des masses que d'aérodynamique ou de trains roulants. Et avec un gain annoncé de 34 kg sur la balance, elle laisse augurer une efficacité en net progrès. Pour nous permettre de le constater, la marque nous a donné rendez-vous ce dimanche 22 janvier en Espagne.

Techniquement, l'A110 R s'allège grâce à la greffe de nombreux éléments en carbone, dont le toit (initialement en option sur l'A110 S), le capot, la lunette arrière, et même les jantes ! À elles seules, ces dernières permettent de glaner 12,5 kg. Une bonne nouvelle, d'autant que cela concerne les masses non suspendues, mais attention : en cas de pépins, les réparations coûtent cher, même si elles sont en deux parties.

À bord, la plus radicale des Alpine emploie également du carbone pour les sièges baquets (-5 kg). Et pour se différencier encore plus de ses frangines, elle reçoit des harnais Sabelt six points homologués (ils peuvent donc remplacer les lourdes ceintures), ainsi qu'un revêtement microfibres sur les portes et la planche de bord. De quoi améliorer la qualité perçue et conférer une ambiance course attachante.

Malgré tout ce travail, le rapport poids/puissance s'améliore peu en passant de 3,70 kg/ch sur l'A110 S d'origine à 3,60 kg/ch ici. Mais cela permettrait, selon la marque, de passer de 0 à 100 km/h en 3s9 (au lieu de 4s2) puis de franchir la ligne des 1 000 m en 21s9. En outre, grâce à une aéro retravaillée, l'A110 R améliorerait sa vitesse de pointe de 10 km/h par rapport à une A110 S dotée du kit aéro, soit 285 km/h, tout en gagnant de l'appui.

Les trains roulants, bien sûr, ne sont pas oubliés : déjà, l'A110 R chausse d'office des pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 bien collants. Ensuite, elle reçoit des amortisseurs réglables via une bague crantée pour intervenir aisément à chaque changement de circuit. Notez que la caisse a été abaissée de 10 mm par la même occasion, tandis que les barres antiroulis ont été raidies.

Reste à accepter le tarif : 105 000 € contre 72 500 € pour une A110 S. Une seule solution pour savoir si le jeu en vaut la chandelle : la tester, sur route mais aussi sur circuit. Rendez-vous dimanche pour les premières images de la prise en main, et mercredi pour l'essai complet !