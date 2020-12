Alpine : un modèle électrique à l'étude

En réponse à

Pourquoi pas une Alpine électrique à partir du moment où :

- on a le choix entre une version thermique et une version électrique

- la version électrique garde l'ADN de la marque soit légèreté et agilité, ce qui ne va pas être une mince affaire

- comme dit plus haut par Asdepic, le ratio performance / prix reste compétitif par rapport à la concurrence.

Après, les clients choisiront mais cela aura au moins le mérite de présenter une offre complète, surtout si Alpine sort aussi un SUV (thermique et électrique, soyons fous) digne de la marque (léger, agile et performant).

Si ces Alpine VE peuvent permettre à cette marque d'être pérenne et donc de continuer à proposer des berlinettes thermiques agiles et efficientes, alors je suis OK.

Après tout, Porsche fait des bien des SUV et des VE et 718 et 911 sont toujours là