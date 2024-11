Amateurs de Ferrari d’exception, rendez-vous à la vente aux enchères d’Artcurial à Rétromobile 2025

C’est devenu un événement incontournable, chaque année Articurial fait le plein de modèles d’exception à l’occasion du salon Rétromobile. Le cru 2025 sera sous le signe de la marque la plus prestigieuse au monde, Ferrari. La maison de vente annonce cinq modèles, d’origine ou restaurées, toutes certifiées Ferrari Classiche et arborant la même teinte gris argent. Autre point commun, et pas des moindres, elles appartiennent toutes à un même (et chanceux) propriétaire.

Ainsi, il sera possible d’admirer une 250 GT/Lusso de 1963, une 275 GTB entièrement restaurée de 1966, une 365 GTC/4 de 1972, une 365 GTB/4 Daytona de 1973 et une 550 Barchetta de 2001 avec seulement 950 km au compteur.

Porsche et Mercedes également au rendez-vous

De plus, elles seront accompagnées par deux autres Ferrari, une 275 GTB long nose de 1966 et une 365 GT4 BB, une Porsche 911 2.7 RS Touring orange sanguine, une Alpine V6 Turbo Mille Milles ou encore une Mercedes 300 SL "papillon" de 1955 et révisée par Mercedes-Benz Classic.

La liste complète des modèles n’est pas encore connue, mais cet aperçu met déjà l’eau à la bouche. L’année dernière déjà, une Ferrari 250 GT California Spyder était la vedette de la vente, même si son enchère n’a atteint "que" 7,8 millions d’euros.