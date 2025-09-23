Anne-Marie Baezner:  "A Lyon, les vedettes ne sont pas les stands mais les voitures"

Le salon de Lyon ouvre ses portes au grand public ce mercredi matin, et l’événement rassemble tous les ingrédients d’un succès populaire avec la présence de 55 marques et presque autant de nouveautés présentées en première française, voire européenne. Le clou du spectacle est bien sûr l’exposition de voitures neuves réparties sur 25 000 m2, d’Abarth à Xpeng en passant par BMW, Peugeot, Renault, Tesla ou Volkswagen (liste non exhaustive).

A cela s’ajoutent les espaces dédiés aux véhicules d’occasion, aux utilitaires, aux anciennes ainsi qu’aux voitures d’exception, avec notamment la Ferrari Amalfi qui fait sa première apparition publique.

Plus de 70 000 visiteurs sont attendus entre mercredi et dimanche, et ceux-ci pourront aussi profiter des nombreux essais mis en place par les marques : 400 véhicules seront ainsi mis à la disposition du grand public. Un bel événement, donc, qui rappelle que l’automobile reste une fête.

Aux commandes, une Anne-Marie Baezner qui au fil des années a su faire de cet événement un incontournable du paysage automobile français. Le secret ? Il n’y en a pas vraiment, si ce n’est qu’il s’agit de donner aux voitures une place centrale, loin de la surenchère de stands à laquelle on assiste parfois et qui peuvent avoir tendance à faire oublier le sujet principal : "on privilégie la qualité plutôt que la volumétrie", résume Anne-Marie Baezner, qui ajoute que "les vedettes ne sont pas les stands mais les voitures." Des voitures autour desquelles on peut facilement tourner, à bord desquelles on peut grimper avant, peut-être de s’en porter acquéreur. Une recette simple, mais ô combien efficace. Rendez-vous dimanche pour le bilan chiffré de la fréquentation du salon, sans véritable inquiétude à vrai dire. Cap sur les 80 000?