On l’avait découvert en janvier dernier aux États-Unis, désormais c’est la déclinaison européenne du futur SUV Mazda Cx-5 qui roule sur les routes allemandes. Cette future troisième génération, du SUV star du constructeur japonais, est toujours camouflée. Mais l'on sait d'ores et déjà qu'afin de ne pas risquer de brusquer les habituels clients du CX-5, cette nouvelle génération ne va pas révolutionner son style.

Ainsi, à part un regard qui sera modifié, des feux arrière qui seront redessinés, des montants arrière plus épais le style général du modèle évoluera peu. Cela ne veut pas pour autant dire qu’il s’agira d’un simple restylage, car de nombreux éléments de carrosserie seront nouveaux et Mazda va également profiter de cette nouvelle génération pour installer de toutes nouvelles motorisations dans le compartiment moteur.

Motorisation hybride inédite

C’est ainsi qu’en ouvrant le capot, on devrait découvrir la première motorisation hybride « made in Mazda ». Car si la firme d’Hiroshima a des accords avec Toyota (comme pour la Mada 2, clone de Yaris), elle développe depuis des années sa propre motorisation hybride et elle trouvera tout naturellement sa place sous le capot du nouveau CX-5. Aux dernières nouvelles, il s’agirait d’une motorisation hybride autorechargeable qui devrait permettre de belles économies de carburant, en particulier en ville ou le dispositif hybride est le plus sollicité.

Passage à la génération « Z » pour les moteurs thermiques

Cette motorisation hybride ne sera pas la seule nouveauté du futur Mazda CX-5, puisque la marque travaille sur le projet d’un nouveau bloc quatre cylindres qui se nomme SkyActiv-Z. Il fonctionnera avec un mélange pauvre en carburant et devrait être chargé de remplacer les blocs SkyActiv-G et SkyActiv-X. Cependant sa venue n’étant annoncée que pour 2027, il est fort probable qu’au lancement il ne puisse être installé dans le nouveau modèle.