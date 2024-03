En bref : Restylage Citadine Hybride 116 ch à partir de 25 350 €

Si vous connaissez peu la marque Mazda (et on ne peut vous en vouloir tant la marque est devenue discrète sur notre marché !), sachez que deux modèles "2" cohabitent dans la gamme. D'un côté : un produit essence ou microhybride 100 % maison, et de l'autre, depuis 2022, un modèle à hybridation intégrale qui n'est autre qu'une Toyota Yaris 4 rebadgée.

Vous n'êtes d'ailleurs pas sans savoir que le clonage est une pratique très courante dans le milieu automobile depuis des lustres. Aucun scandale à y voir, donc, surtout si les clients y trouvent leur compte. On a bien sûr en tête des modèles très différenciants comme les Citroën Saxo et Peugeot 106, ou plus récemment les trios Toyota Aygo / Citroën C1 / Peugeot 107-108.

dailymotion Mazda 2 Hybrid (2024) : le clone de la Toyota Yaris se "repiffe" ! (Essai vidéo)

Sauf qu'en matière de style, la Mazda 2 hybride demeurait trop proche de sa donneuse. La firme à l'emblème ailé a donc décidé de lui offrir un restylage. Rien de révolutionnaire, mais le modèle adopte une calandre typique des modèles de Hiroshima, toujours cernés par les projecteurs de la Yaris néanmoins.

À l’arrière, on note surtout la disparition du bandeau noir entre les feux au profit d'un élément couleur carrosserie. De profil en revanche, difficile de la distinguer d’emblée la Mazda.

Côté dimensions, on retrouve évidemment les mêmes cotes que chez sa compatriote, à savoir 3,94 m de long, soit 11 cm de moins que la Renault Clio hybride, la principale rivale, avec à la clef une plus grande facilité à se garer. Pour autant, la Mazda 2 hybride ne néglige pas l’habitabilité…

Comme la Toyota, elle dégage un espace suffisant au niveau des genoux à l’arrière, y compris pour les passagers mesurant 1,80 m. En outre, la banquette demeure bien creusée. Par contre, les ouvertures de portes demeurent étroites, ce qui oblige à se contorsionner en entrant ou quand on souhaite installer un enfant sur son rehausseur. En outre, les liseuses sont aux abonnés absents, tandis que les rangements apparaissent insuffisants avec des bacs latéraux étroits, et une seule poche aumônière sur… les versions huppées !

Heureusement, le coffre compense en termes de capacités d’emport avec un volume tout à fait correct de 286 dm3, soit une valeur proche de la Clio hybride. Deux bémols, toutefois : non seulement l’ouverture est étroite mais le seuil haut forme une marche importante qui oblige à courber l’échine lors des chargements.

Pour le reste, on retrouve la même présentation qu’à bord de la Yaris avec un mobilier original, joliment dessiné et solidement arrimé, ainsi que de nouveaux écrans de grandes tailles sur le haut de gamme (12,3’’ pour l'instrumentation numérique et 10,5 pour le système multimédia/GPS), rapides dans leurs calculs mais aux menus complexes hélas, surtout côté compteurs. D’un autre côté, rien à redire sur la position de conduite ici avec des sièges sport au maintien parfait sur les riches finitions "Homura".

Bon plan financier ?

Mais alors, à quoi bon choisir la copie revue plutôt que l'originale, à savoir la Yaris, sachant qu'elle sera sans doute plus difficile à revendre ? À vrai dire, on cherche encore. Car côté budget, on est loin d'un modèle dégriffé. Pire : en misant sur l’équipement, la 2 hybride fixe le ticket d’entrée plus haut, à 25 350 €, contre 24 450 € pour la "Toy". Certes, elle offre en série clim auto, caméra de recul, accès mains libres, régulateur de vitesse adaptatif et écran tactile 9’’ avec réplication des smartphones, mais quand même…

Et si l’on compare deux cœurs de gammes (Centre Line côté Mazda et Design côté Toyota), la Yaris semble un peu mieux placée : à 26 450 €, soit 400 de moins, elle ajoute les jantes 16” et l'écran central le plus perfectionné avec navigation intégrée. Seuls lots de consolation côté Mazda : des sièges chauffants et… une garantie six ans (d'une valeur de 589 € sur la Yaris) au lieu de trois ! Cocasse, alors que ses composants sont d’origine Toyota !

À moins qu'elle n'ait une botte secrète à la conduite, difficile pour l'instant de justifier le choix de la Mazda…