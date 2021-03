Aston Martin présente sa safety car pour la Formule 1

Aston Martin est de retour en Formule 1. La semaine dernière, la firme britannique a levé le voile sur l'AMR21, sa première F1 depuis plus de 60 ans. Et ce n'est pas tout. La marque va aussi fournir la safety car, ce qui sera pour elle une première.

Pour ce rôle, Aston a choisi sa "petite" sportive, la Vantage. La voiture a reçu quelques modifications, à commencer par un gain de puissance. Le V8 4.0 biturbo délivre ici 535 ch, soit 25 ch de plus que le modèle de série. Pour être davantage collée à la piste, la Vantage reçoit un nouveau bas de caisse avant. Les réglages des suspensions et de la direction ont été revus. On retrouve en revanche le freinage carbone-céramique du modèle de série et des pneus Pirelli standards.

Côté look, cette Vantage qui interviendra lors des accidents ou des très mauvaises conditions météo adopte la même teinte que celle de la F1, l'Aston Martin Racing Green. L'auto se distingue du modèle de série par les équipements dédiés à sa fonction, comme la barre lumineuse sur le toit.

À bord, les sièges de série ont été remplacés par des sièges de compétition approuvés par la FIA, avec harnais à six points d'attache. Deux écrans ont été ajoutés sur le tableau de bord, un permettant de suivre la course en direct.

Cette Vantage sera pilotée par Bernd Mayländer, conducteur de la safety car en F1 depuis plus de vingt ans. Elle fera ses débuts ce week-end (12 au 14 mars) lors de la pré-saison à Bahreïn, avant de faire sa première course, toujours à Bahreïn, le dimanche 28 mars.

Elle ne sera pas seule, puisqu'Aston Martin va aussi fournir la voiture médicale. Pour ce rôle, on retrouvera le DBX, le premier SUV de la marque, équipé d'un V8 de 550 ch. Le DBX a le coffre nécessaire pour embarquer un grand sac de soin, un défibrillateur et des extincteurs. Il y a quatre places (des sièges avec harnais six points). Le DBX se pare de la teinte verte de sa sœur.

Mais alors, où est passé Mercedes dans tout ça ? L'allemand, fournisseur historique de la safety car, n'a pas été chassé par Aston Martin. Il va toujours être présent. Les deux marques vont en effet se partager les courses, un accord alors qu'elles ont renforcé leurs liens l'année dernière. Mercedes va progressivement avoir 20 % du capital d'Aston.