Aston Martin : quelques nouveautés pour la gamme

Cette semaine, Aston Martin a mis en ligne un tout nouveau configurateur, qui permet d'avoir des aperçus 3D en haute définition des véhicules. À cette occasion, la firme a présenté le millésime 2022 de sa gamme, avec quelques nouveautés à la clé.

Le changement le plus important concerne la DB11 à moteur V8 4.0 biturbo. Sa puissance augmente de 25 ch, passant de 510 à 535 ch. La vitesse maxi atteint désormais 309 km/h. La voiture peut recevoir en option des sièges "Sports Plus", qui ajoute du maintien au niveau des épaules, du thorax et des jambes.

Le millésime 2022 est aussi l'occasion de faire du ménage dans les appellations. La DB11 la plus puissante, avec V12 de 639 ch, abandonne le suffixe AMR. La DBS Superleggera est devenue la DBS tout court. Son moteur reste à 725 ch.

La Vantage et la DBS sont désormais dotées de base d'inédites jantes de 21 pouces. Le SUV DBX peut recevoir des jantes de… 23 pouces ! Il propose aussi les sièges Sports Plus et la recharge par induction des téléphones.

Pour simplifier les configurations, les designers ont créé de nouveaux packs d'ambiance pour l'intérieur, nommés "Create", "Accelerate" et "Inspire". Cela concerne tous les modèles.

Pour rappel, le constructeur a dévoilé il y a quelques jours son premier modèle hybride rechargeable, la supercar Valhalla.