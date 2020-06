Aston Martin réduit la production et supprime 500 postes

La vie d'Aston Martin n'est véritablement pas un long fleuve tranquille. Entre les différentes ères de rachat, de reprise par d'autres groupes/constructeur, de gloires et de pertes financières, la marque de Gaydon oscille constamment entre le positif et le négatif. Malheureusement, la crise économique est arrivée à un mauvais moment pour Aston Martin qui était en pleine relance avec la reprise par le milliardaire canadien Lawrence Stroll.

Contraint de réduire la production face à la baisse de la demande, Aston Martin va de ce fait supprimer 500 postes, pour tenter de faire coup double : ne pas être en sureffectif en production, et améliorer la rentabilité.

Aston Martin a enregistré un peu moins de 150 millions d'euros de pertes sur le premier trimestre 2020, alors que la crise n'avait pas encore fait le plus gros des dégâts. Le second semestre devrait donc être encore pire pour la marque qui est en plein lancement commercial du DBX. En attendant, le second plus gros investisseur d'Aston Martin, Investment Industrial Advisors Limited, a réduit sa présence de 19,9 à 14,9 %.