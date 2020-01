Attendu chez Renault, Luca de Meo démissionne de Seat

Le patron de Seat, Luca de Meo, a démissionné de son poste. Le groupe Volkswagen a confirmé la nouvelle dans un bref communiqué de presse, écrivant que "Luca de Meo, directeur général de Seat S.A., a vu ses responsabilités en tant que DG de Seat révoquées à sa propre demande et par accord mutuel".

Si cela fait tant parler en France, c'est parce que Luca de Meo est, depuis quelques semaines, le grand favori pour devenir le nouveau directeur général de Renault. Le Losange est en effet à la recherche d'un remplaçant à Thierry Bolloré depuis mi-octobre.

Bolloré avait été écarté par Jean-Dominique Senard, président du groupe français depuis un an. Renault a voulu se donner du temps pour trouver son successeur, souhaitant trouver la perle rare : une personnalité avec une grande expertise de l'industrie automobile, capable de relancer Renault et l'Alliance. L'interim est assuré par Clotilde Delbos, qui était avant la directrice financière... et espère toujours être titularisée.

Mais Renault n'a pour l'instant rien officialisé. Selon Reuters, la clause de non-concurrence reste un point de friction entre le Losange et Volkswagen. Une des sources de Reuters indique : "Il est possible de la racheter, mais Volkswagen demande un prix très élevé".