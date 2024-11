Attention aux tracteurs qui bloquent les routes de France

Comme au début de l’année 2024, les agriculteurs français ont lancé ce dimanche un grand mouvement de protestation contre les discussions autour des accords Mercantour avec les pays d’Amérique du Sud et la non-application de certaines dispositions décidées à la suite des précédentes campagnes de blocage.

Ces mouvements, qui consistent souvent à faire rouler les tracteurs le long de grands axes routiers du pays, provoquent des bouchons un peu partout dans le pays. En région parisienne, par exemple, les autorités appelaient à éviter les axes suivants jusqu’au début de l’après-midi ce lundi :

L'autoroute A10 et la N118 du Péage de Longvilliers à Vélizy

- La RN20 d’Etampes à la jonction avec la RN104 puis avec l’A10

- La RD74 au niveau d’Auvernaux, la RD17, la RD117 jusqu’à la jonction avec la RD19 au niveau des communes de Brétigny-sur-Orge et Egly

- La RN12, la D446 et la D117 de Houdan à Velizy

D’après le syndicat de la FNSEA, les provinces sont aussi touchées car ces mouvements concernent 80 départements du pays au total.

Des ronds-points bloqués en province

D’après France Bleu, des actions sont prévues dans le Var, les Alpes de Haute-Provence ou les Bouches du Rhône mais pas de nature à perturber la circulation aussi sérieusement qu’en région parisienne. Attention tout de même au blocage du rond-point de l'autoroute au Cannet-des-Maures, par exemple.

La circulation sera sans doute difficile aussi à Lyon aussi où les agriculteurs prévoient une mobilisation dans le quartier de Confluence.

A noter que ces mouvements peuvent durer parfois jusqu’au mardi et que les agriculteurs n’excluent pas d’autres actions plus tard dans le mois.