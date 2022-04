Attention, les vols de pièces détachées auto se multiplient !

Si votre voiture est garée dehors, en ville comme en campagne, elle devient une cible de choix pour les voleurs. Vols de véhicule, vol de carburant ou vol de pièces détachées de votre voiture, la tendance est malheureusement à la hausse. Selon nos confrères du Parisien, les vols de pièces détachées sont même en augmentation de 17 % en région parisienne, dans la grande couronne de Paris, (Yvelines, Val-d’Oise, Essonne et Seine-et-Marne). Pour l’ensemble de la France la hausse s’établit à 10 %.

Au triste palmarès des pièces les plus volées, on retrouve les phares des voitures, qui ne demandent souvent que quelques secondes pour être subtilisés par des voleurs expérimentés, les roues, mais aussi les pots catalytiques. Si certaines pièces volées font directement l’objet d’une revente sur le marché de l’occasion (entre 500 et 1 000 € pour un pot catalytique sur le marché noir), notamment suite à des « commandes », l’augmentation des vols de pots catalytiques peut aussi s’expliquer par la présence des métaux rares qu’ils contiennent, et plus particulièrement le palladium et le rhodium (entre 2 et 10 grammes par pot), qui ont vu leurs cours exploser ces dernières années : près de 521 000 €/kg à la vente pour ce dernier selon le cours du 11 avril 2022.

En cas de constatation du vol d’une pièce sur votre voiture, vous avez vingt-quatre heures pour déclarer le vol et deux jours pour avertir votre assureur. L’indemnisation suite au vol d’une pièce détachée dépend ensuite de votre contrat d’assurance. Bien souvent, elle ne concerne que les contrats « tous risques », ou fait l’objet d’une garantie optionnelle. Pour vous prémunir d’une mauvaise surprise, n’hésitez donc pas à consulter votre contrat dès à présent.