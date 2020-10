Audi A1 Sportback : fashion - Salon de l’auto Caradisiac

Depuis l’émergence des petits SUV, les citadines chics et branchées ont perdu du terrain. Elles ne sont plus que deux à se partager le marché : la Mini et l’Audi A1. L’heure du renouvellement a sonné en 2018 pour le modèle d’Audi qui profite à son tour de la plateforme moderne issue du groupe Volkswagen. Présente dans le gigantesque édifice d'Ecausseville, un hangar à ballons dirigeables datant de 1916, la petite Audi A1 fait son show à l'occasion du premier salon automobile organisé par Caradisiac.

Elle n’est désormais plus disponible en carrosserie trois portes, mais uniquement en cinq portes Sportback. Autre différence notable par rapport à la précédente génération, l’absence de motorisation diesel sous le capot, seuls des blocs essence TFSI accompagnent la citadine des Anneaux. Dotée d’un empattement allongé, l’habitabilité de l’Audi A1 Sportback progresse et les places arrière sont un peu plus généreuses qu’auparavant. Le coffre offre lui aussi un volume plus important et affiche désormais une capacité de 335 litres. À bord, on découvre une planche de bord tournée vers le conducteur avec une instrumentation digitale qui peut accueillir le système Virtual Cockpit. On a aussi droit sur les versions les plus huppées ou en option à un grand écran tactile de 10,25’’. Si la finition et les assemblages sont exemplaires, on est un peu déçu par la présence de plastiques durs.

S’il n’y a plus de bloc diesel au programme de cette auto, on a le choix entre quatre niveaux de puissance avec les blocs TFSI au menu (95, 16, 150 et 200 ch. Si le bloc d’entrée de gamme n’est pas forcément adapté à une utilisation routière, à partir de 116 ch l’agrément de conduite montre d’un cran et l’on peut profiter du bon comportement routier de cette citadine chic. Pour plus de dynamisme on peut aussi opter pour un châssis Sport avec la finition S Line ou le Pack Performance Dynamique. Il s'agit d'un châssis sport avec amortisseurs commutables (deux types de suspension paramétrables).

Proposée à un tarif élevé, comme souvent chez Audi, la citadine d’Audi se montre à la fois confortable (attention à ne pas opter pour de trop grandes roues) et un peu sportive. Fin 2019, Audi lançait un dérivé SUV, appelé Citycarver. Il s’agit d’une A1 surélevée habillée des protections spécifiques et animée par le moteur TFSi 116. Un modèle vendu 3 à 4 000 € de plus qu’une Audi A1 Sportback classique.

Que vaut l'Audi A1 Sportback en occasion ?

Fiabilité de l'Audi A1 première génération : la maxi-fiche occasion de Caradisiac

Avec cette A1, Audi reste le seul constructeur premium à proposer un modèle sur le créneau des citadines, sauf à considérer que BMW s'y trouve aussi par le biais de Mini, et Mercedes par celui de Smart !

L'Audi A1 Sportback en occasion Prix d'une Audi A1 Sportback neuve : de 21 180 € à 33 960 € Prix d'une Audi A1 Sportback d'occasion : de 5 500 € à 50 000 € (A1 Quattro) Plus de 630 annonces d'Audi A1 Sportback sur le site de La Centrale. Fiabilité : l'avis de Caradisiac La seconde génération d'Audi A1 est encore récente, difficile donc de parler de sa fiabilité en des termes définitifs. Cependant, elle devrait bénéficier des progrès de la marque depuis quelques années. Et les premiers utilisateurs sont assez satisfaits, ne signalant que quelques bugs électroniques ou de lève-vitres. Le début de carrière est donc calme et prometteur. Pourvu que ça dure...

