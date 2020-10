Audi dévoile l'onéreux coupé TT RS 40 Years of quattro

La firme aux anneaux Audi lance sur le marché allemand l'édition limitée Audi TT RS 40 Years of quattro. De quoi rendre hommage au système quatre roues motrices du constructeur célébrant cette année son quarantième anniversaire.

L'Audi TT RS 40 Years of quattro se démarque d'un RS standard par un kit carrosserie partiellement peint en noir brillant. Des bandes évoquent en outre la victoire de la marque germanique en 1987 lors de la mythique course de côte de Pikes Peak avec Walter Röhl aux commandes de la S1. Enfin, du blanc pour les jantes de 20 pouces, du rouge pour les étriers, un volant et des sièges du même acabit, une plaque numérotée et des logos exclusifs complètent l'ensemble.

Les puristes regretteront le traitement uniquement esthétique de cette série spéciale 40 Years of quattro. Ce TT RS embarque sous son capot le même cinq cylindres 2,5l turbocompressé de 400 chevaux pour 480 Nm de couple que les versions standards. Un élément change par contre radicalement : son prix. Il faudra débourser outre-Rhin la bagatelle 114 040 euros soit quasiment la somme nécessaire pour signer le bon de commande d'une Audi RS6. L'Audi TT RS de base débute pour rappel à 66 500 euros.