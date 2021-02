Audi dévoile la nouvelle RS3 LMS

Audi décline petit à petit sa nouvelle A3 à toutes les sauces. Si la S3 est désormais connue, ce n'est pas encore le cas de la RS3, qui adoptera une nouvelle fois le cinq cylindres (probablement pour la dernière fois). Mais Audi n'a pas attendu pour présenter son homologue de course, la RS3 LMS, utilisée en compétition client.

Le design peut ainsi donner une indication sur la nouvelle RS3 de série. La calandre de la nouvelle S3 est élargie et l'arrière nettement plus musclé. Point de grosse surprise de ce côté là pour une auto qui sévira en TCR face à des concurrentes en quatre cylindres : c'est en effet la particularité de la RS3 LMS. Elle troque le cinq cylindres du modèle routier pour un quatre pattes 2.0 turbo (moteur EA888, que l'on trouve sur bon nombre de compactes sportives du groupe Volkswagen) qui passe de 330 à 340 ch, toujours avec une boîte séquentielle à six rapports et des roues avant motrices. En résumé, il n'y a pas grand-chose à voir avec la version de série !

Après avoir livré quelque 180 exemplaires de la précédente génération, Audi lance donc la nouvelle génération pour les clients désireux de s'engager en tourisme. Les commandes ne sont pas encore ouvertes, mais si l'on suit les prix de la précédente mouture, il faudra compter un peu plus de 120 000 € HT, et hors frais d'usage en compétition.