Audi e-tron S et e-tron Sportback S : les électriques sportives

Le label S est devenu multi-énergie. Après l'essence et le diesel, place à l'électricité ! Les premiers véhicules 100 % électriques d'Audi ont en effet le droit à leur variante musclée. Les e-tron et e-tron Sportback S ont trois moteurs électriques, une première en série. Il y en a un sur l'essieu avant, deux sur l'essieu arrière.

La puissance maximale est de 370 kW, soit 503 ch, contre 408 ch sur la 55 quattro. C'est toutefois un pic ponctuel en mode S, pendant huit secondes. De quoi aider à passer de 0 à 100 km/h en 4,5 secondes. La vitesse maxi reste en revanche limitée à une valeur raisonnable, 210 km/h.

En conduite normale, seuls les moteurs arrière sont utilisés. L'avant vient à leur secours lorsque le conducteur a besoin de meilleures performances ou lorsque l'adhérence est plus précaire. La transmission intégrale électrique gagne ici une vectorisation du couple : sans différentiel mécanique, chacun des moteurs électriques arrière envoie le couple directement à la roue via une transmission à une vitesse.

Ces variantes S gardent une batterie d'une capacité nette de 95 kWh (86 kWh utiles). Résultat : les autonomies WLTP sont en baisse, avec 360 km sur l'e-tron et 365 km sur l'e-tron Sportback. L'e-tron classique 55 annonce 415 km.

Les S ont en série des jantes de 20 pouces (des 21 pouces sont proposées en option). À l'avant, il y a des étriers fixes à six pistons. À l'arrière, ce sont des étriers flottants. Les étriers sont peints en noir avec le logo S mais peuvent être peints en orange vif. La silhouette de l'auto est musclée grâce à des passages de roues 23 mm plus larges, ce qui ajoute près de 5 cm en largeur. Le reste du look évolue à peine, on retrouve les éléments du pack esthétique S line, avec les prises d'air triangulaires. Il n'y a bien sûr pas d'énormes sorties d'échappement ! À bord, on trouve des sièges sport avec en série sellerie cuir/alcantara décorée d'un S. Les inserts décoratifs sont en aluminium brossé et peuvent être en carbone sur demande.

Ces modèles seront lancés en Europe cet automne.