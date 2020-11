Audi investit dans l'hydrogène, mais son patron n'y croit pas

L'année dernière, le patron d'Audi annonçait ceci : "nous voulons réellement accélérer son développement. Nous allons accentuer la priorité sur l'hydrogène : plus d'argent, plus de capacité de production, plus d'employés et plus de confiance". Un premier prototype "h-tron" devait voir le jour en 2020 et un véhicule de série proposé à la location sur certains marchés en 2021. Mais aujourd'hui, le discours a bien changé.

Et pour cause : Audi a, entre temps, changé de patron. Et aussi de discours. Bram Schott a laissé sa place en 2020 à un Markus Duesmann pas franchement emballé par l'hydrogène. L'actuel dirigeant d'Audi a donné son avis sur les nouvelles formes de mobilité au Die Zeit : "nous ne pourrons pas produire des quantités suffisantes d'hydrogène nécessaire à la propulsion dans les prochaines décennies de manière neutre en CO2. Je ne crois donc pas à l'hydrogène pour les voitures. La solution pour la voiture est la batterie. Le monde est grand et l'électrification n'est pas le bon moyen pour tous les pays du monde. Les automobilistes se posent beaucoup de questions : jusqu'où puis-je aller? Où puis-je recharger ? Combien de temps dure la batterie ? Que dois-je faire quand je pars en vacances ?".

Il faut donc probablement comprendre par là que les projets d'hydrogène "h-tron" sont gelés. C'est même presque logique puisque les milliards d'euros alloués par le groupe Volkswagen pour l'électrification iront dans les batteries.