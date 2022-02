Audi ne remplacera pas le Q2

Les petites Audi, c'est bientôt fini. La direction de la marque avait déjà annoncé la fin prochaine de l'A1. Et ce n'est pas tout ! Le Q2 passera aussi à la trappe. Le patron des anneaux, Markus Duesmann, l'a lui même fait savoir dans le média allemand Handelsblatt.

Markus Duesmann explique qu'Audi va se repositionner sur le marché du haut de gamme et ainsi se concentrer davantage sur les grands véhicules, qui dégagent plus de marges. La marque prépare notamment une nouvelle famille de véhicules électriques luxueux, dont un avant-goût a été donné avec les concepts Skysphere et Grandsphere. Audi s'apprête aussi à lancer un nouveau gros SUV, concurrent des BMW X7 et Mercedes GLS.

Le contexte actuel semble également avoir pesé dans la décision, avec la pénurie de semi-conducteurs. Celle-ci se poursuit en 2022 et la date d'un retour à la normale n'est toujours pas envisagée avec précision. Audi veut donc privilégier l'assemblage des gros modèles avec les composants électroniques qu'il arrive à avoir.

Le Q2 a déjà six ans au compteur. La durée de vie moyenne d'un véhicule est de sept ans, le SUV pourrait disparaître du catalogue en 2023. Une fois les A1 et Q2 stoppées, l'entrée de gamme Audi sera donc la compacte A3.