Audi ouvre une antenne pour ses véhicules historiques en France

Audi n'a clairement pas l'histoire et le prestige d'un patrimoine à la Mercedes, mais le temps passe, et le parc de véhicules anciens s'allonge. Justement, l'un des plus gros distributeurs français pour la marque aux anneaux, Audi Bauer Paris, annonce la création du premier centre français dédié à la restauration et la vente de voitures du patrimoine Audi, y compris dans des périodes plus anciennes (NSU) : Audi Tradition.

Justement, ce centre, installé dans le Terminal Audi à Roissy, ouvre le bal avec la présentation d'une Audi NSU Ro 80 dans son centre à Roissy. La particularité de cette auto est son moteur rotatif 1.0, produit communément par NSU et Citroën. Une auto élue par ailleurs "voiture de l'année" en 1968.

Une A1 Quattro, une R8 V8, une RS2 Avant et une Coupé 100 S sont actuellement dans les ateliers pour exposition et restauration. Audi Tradition reste pour l'instant une compétence centrée sur l'Ile-de-France, mais le dispositif pourrait bien séduire d'autres distributeurs.