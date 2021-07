Audi Q7 et Q8 : un nouveau Pack Compétition Plus

Il y a du nouveau dans les gammes des Q7 et Q8. Les deux gros SUV d'Audi, ainsi que leur déclinaison S, sont disponibles avec un Pack Compétition Plus, qui permet selon les mots de la firme aux anneaux d'avoir "un design plus sportif tout en conservant le confort d’un SUV".

Sur les quatre véhicules, le pack comprend le pack esthétique noir, avec notamment des anneaux foncés, et la teinte Gris Nardo. Pour les Q7 et SQ7, on a aussi des jantes de 21 pouces (avec des branches grises et polies). Les Q8 et SQ8 reçoivent un pack carbone.

À l’intérieur, le Pack Compétition Plus intègre les sièges sport S habillés de cuir Valcona avec embossage "S" sur les dossiers avant et surpiqûres rouges en losanges. Des surpiqûres rouges sont aussi présentes sur les accoudoirs et la planche de bord. Cette dernière et le bas des contre-portes sont habillés de cuir. Du carbone est présent à divers endroits, dont le levier de vitesses.

Ce Pack Compétition Plus est proposé avec la motorisation hybride rechargeable 60 TFSI e de 462 ch pour les Q7 et Q8 (à noter que le Q8 n'existe plus qu'en plug-in) avec des prix de respectivement 103 970 et 110 540 €. Pour les SQ7 et SQ8, les prix sont de 129 650 € et 134 150 €.