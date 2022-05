Audi RS4 : encore plus de sport avec un nouveau pack Competition

Avant de partir à la retraite (la nouvelle génération d'Audi A4 étant prévue pour 2023), la RS4 fait monter sa sportivité d'un cran avec un nouveau pack competition, voire deux puisqu'il existe un pack standard et un pack "plus".

Sur la version standard, la vitesse maxi du V6 bi-turbo de 443 ch est relevée à 290 km/h. La RS4 reçoit une nouvelle ligne d'échappement (avec sorties en noir mat), qui promet une sonorité plus intense, obtenue aussi par une nouvelle isolation entre le compartiment moteur et l'habitacle (qui permet d'ailleurs de gagner 8 kg). Les passages de rapport sont aussi plus rapides en mode S avec la sélection de conduite dynamique activée.

L'autre changement important est intégré à la version "plus" : la suspension pneumatique RS Sport Suspension Pro, une suspension pilotée à réglage manuel. A la sortie d'usine, la RS4 a une hauteur de caisse abaissée de 10 mm par rapport à la RS4 classique. Les clients peuvent manuellement encore abaisser cette hauteur de caisse de 10 mm.

Audi indique aussi que le comportement est plus agile et plus précis avec "un tarage du ressort plus élevé, des amortisseurs réglables sur trois niveaux et des stabilisateurs plus rigides". La version plus est aussi dotée du différentiel quattro sport. De nouvelles données dans l'unité de commande avec des paramètres modifiés permettent plus d’agilité sur l'arrière.

La RS4 peut recevoir des pneus Pirelli P-Zero Corsa, montés sur des jantes 20 pouces. Avec ces pneus, un nouveau logiciel ABS et le freinage céramique, la distance de freinage de 100 à 0 km/h a été raccourcie de deux mètres.

Côté look, il y a pour la première fois sur la RS4 la finition Noir Sebring à effet cristal. Les jantes sont disponibles en noir. Des éléments peuvent être en carbone mat ou carbone brillant (rétros extérieurs, lame avant, inserts latéraux, diffuseur...). À bord, on note une sellerie cuir et microfibre avec motif nid d'abeilles. Les panneaux latéraux des sièges sont en noir brillant. Les ceintures noires ont un contour rouge. Le volant en alcantara a des surpiqûres rouges.

Les prix de ces packs pour la France ne sont pas encore connus. A noter que ces packs sont disponibles en Allemagne sur la RS5.