Audi RS6 Avant 2020 : radicale - Vidéo en direct du Salon Caradisiac 2020

La nouvelle génération de RS6 perpétue la tradition du break super-sportif, commencée il y a 25 ans avec la RS 2. C'est dans un décor inédit qui a vu défiler d'innombrables épisodes de la guerre, que le break allemand supersport s'expose. Plus large, plus agressive, la RS6 adopte un style encore plus viril. Les ailes avant et arrière sont musclées et étirées afin de pouvoir couvrir d’énormes jantes de 21’’ tandis que les voies avant et arrière ont été élargies. Pour souligner ce design taillé dans la masse, quelques éléments en aluminium satiné soulignent les bas de caisse, le spoiler et les écopes.

L’intérieur paraît presque timide. Il est rehaussé par un logo RS sur le volant et par une sellerie matelassée cuir/alcantara. L’essentiel est qu’on y soit bien reçu et très bien installé. La RS6 n’échappe pas au triptyque d’écrans qui se répand dans la gamme et qui réclame un petit temps d’adaptation. L’Audi RS 6 Avant reste un break et conserve malgré tout de bonnes aptitudes avec un volume de coffre de 565 litres.

Sous le capot, le moteur V8 4.0 biturbo développe une puissance de 600 ch et une valeur de couple de 800 Nm. Il est relié à la transmission intégrale quattro via une boîte de vitesses automatique tiptronic à huit rapports. Cet attelage offre de série une vitesse de pointe de 250 km/h mais les plus exigeants peuvent tabler sur 280 km/h en souscrivant l’option pack dynamique. Si cela ne leur suffit toujours pas, ils pourront filer à 305 km/h avec le pack dynamique plus. Le 0 à 100 km/h est réalisé en 3,6 s Et il suffit de 12 s à la nouvelle Audi RS6 avant pour passer de 0 à 200 km/h. Une hybridation légère de type 48 V, le système Stop&Start, fonctionnant jusqu’à 22 km/h et la désactivation de quatre des huit cylindres (précisément les cylindres 2, 3, 5 et 8) permettent de réduire la consommation de 0,8 l aux 100 km.

Nous avons ainsi pu apprécier les vocalises du V8, lorsqu'il démarre en fanfare, mais également goûter à une mise en route plus feutrée. Un choix appréciable pour ne pas réveiller tout le voisinage lors des départs matinaux. Par la suite, une version encore plus affûtée, baptisée Audi RS6 Performance devrait compléter la gamme.

La transmission quattro est de la partie avec une répartition du couple de 40 % sur l’avant et de 60 % sur l’arrière, mais le train arrière peut encaisser jusqu’à 85 % de la puissance ce qui confère à l'auto un tempérament typé propulsion. Fait nouveau, l’Audi RS6 dispose de quatre roues directrices qui accroissent l’agilité comme la maniabilité. Audi indique que ce dispositif réduit le rayon de braquage de 1 mètre ce n’est pas négligeable sur un véhicule proche de 5 mètres de long.

La nouvelle RS6 Avant est facturée 130 950 € hors options. De série, elle vous offre des jantes de 21’’, les optiques de type Matrix, une sellerie cuir/alcantara, le virtual cockpit et le système audio haut de gamme Bang et Olufsen. On retiendra surtout les options qui améliorent la sportivité des modèles, avec l'échappement sport RS à 1 700 € ou le pack Dynamic RS plus qui permet d'avoir une vitesse maxi de 305 km/h, facturé… 11 000 €.

