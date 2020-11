Audi SQ2 : de retour avec un petit restylage

Quelques jours après le SQ5, c'est au tour du SQ2 de passer par la case restylage. Les changements concernent le design car c'est le statu quo pour la mécanique. On retrouve donc le quatre cylindres 2.0 TFSI qui développe 300 ch. Le couple maxi est de 400 Nm, à partir de 2000 tr/mn. De série, il y a la boîte s tronic à 7 rapports et la transmission intégrale quattro. La vitesse maxi est de 250 km/h et on passe de 0 à 100 km/h en 4,9 secondes.

Le SQ2 est doté d'une suspension sport S, qui abaisse la carrosserie de 20 mm. La direction progressive permet d'avoir un rapport de braquage plus direct à mesure que l'angle augmente. Le sélecteur de mode de conduite est de série. Il agit sur la direction, le moteur ou encore la boîte.

Le SQ2 revoit donc son look. Mais point de surprise, puisqu'on est proche du Q2 restylé avec le pack S Line. On a ainsi à l'avant des ouïes latérales dont l'insert décoratif forme une flèche. Il y a une nouvelle grille de calandre (qui abandonne les lamelles verticales). Des fentes sont glissées sous le capot. La signature lumineuse est modifiée. Le SQ2 reçoit en série des optiques full LED. À l'arrière, le bouclier est changé, avec là aussi des inserts en flèche. Rien ne bouge à bord. On a en série une sellerie cuir/tissu.

Les livraisons commenceront début 2021. Le prix pour la France n'est pas encore connu, mais il sera au-dessus des 50 000 €, sans option. Et la liste des suppléments sera encore bien longue, avec en nouveauté l'adaptative cruise assist, une conduite semi-autonome améliorée qui s'aide de la lecture des panneaux de vitesse.