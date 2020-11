Audi TTS competition plus : puissance en hausse

Bien que très occupé par l'électrification de sa gamme et le développement de son offre SUV, Audi n'a pas oublié le discret TT. La version S profite de plusieurs nouveautés, à commencer par une hausse de la puissance. Le bloc TFSI passe de 306 à 320 ch. Il est toujours couplé à la transmission intégrale quattro et à la boîte S tronic 7 rapports. Le modèle est limité à 250 km/h. Le 0 à 100 km/h est réalisé en 4,5 secondes avec le coupé et 4,8 secondes avec le roadster.

La TTS profite aussi d'une nouvelle version competition plus. Celle-ci se reconnaît à ses jantes 20 pouces à 10 branches peintes en noir. D'autres éléments sont aussi en noir : les inserts dans le bouclier, les bas de caisse, le diffuseur, les coques de rétroviseur, l'aileron et les anneaux. Un logo est aussi apposé sur les flancs. Les étriers de frein sont rouges. Quatre teintes extérieure sont disponibles : Gris Chronos, Blanc Glacier, Rouge Tango, et Bleu Turbo.

À bord, on a une sellerie cuir nappa couleur ébène avec surpiqûres rouges ou blues. Le pommeau de levier de vitesses est recouvert d'Alcantara. On retrouve cette matière sur le volant, avec du cuir, et un repère à 12 heures gris ou rouge selon le choix de personnalisation pour les inserts colorés (peinture chromée, gris ardoise, bleu turbo ou rouge tango). Les inserts carbone sont en série.

Autre version inédite, cette fois pour les TT et TTS : la bronze selection. Avec elle, on a des jantes 20 pouces couleur bronze. Cette couleur est aussi celle des anneaux latéraux. La calandre est peinte en noir. À l’intérieur, les éléments des garnitures de sièges, de la console centrale et des aérateurs sont recouverts d'une fine peinture, tandis que des coutures contrastantes en bronze et cuivre orneront les sièges sport plus. La bronze edition aura en série les phares et feux LED, la sono Bang & Olufsen.

Ces nouveautés seront disponibles début 2021.