Aujourd’hui, c'est la fin des péages sur l'A13 entre Paris et la Normandie. Voici le mode d'emploi.

Le péage en flux-libre est en train progressivement de se développer en France. Après l'A14 au mois de juin dernier et l'A79, c'est au tour aujourd'hui de l'A13 entre Caen et Paris d'adopter ce dispositif.

Pour rappel, ce système est relativement simple. Les cabines de péage que tout le monde connaît sont désormais remplacées par une série de portiques disposés le long du tronçon d’autoroute. Ils sont capables d’identifier automatiquement votre véhicule grâce à des caméras. Votre numéro d’immatriculation, type de véhicule, trajet réalisé et badge de télépéage sont ainsi instantanément relevés.

Le principal avantage est le gain de temps : plus besoin de ralentir ni de vous arrêter, notamment aux heures de pointe, les jours de grand départ ou les week-ends. La Sanef, le concessionnaire de cette autoroute, annonce un gain pouvant atteindre 30 min. Bien évidemment, fin de péage ne signifie pas autoroute gratuite pour autant. En effet, vous aurez désormais 72 heures pour régler votre passage au travers de trois possibilités :

Le paiement automatique grâce au badge télépéage. Aucun changement dans ce cas puisque la facture sera automatiquement comprise dans votre facture ;

En ligne sur sanef.com. Il est là aussi possible de rendre le paiement automatique en enregistrant sa plaque d'immatriculation et sa carte bancaire ;

Le paiement physique chez un buraliste agréé par le réseau Nirio de la Sanef.

Sur le papier, tout semble facile et naturel. La réalité est plus complexe que cela, car les premiers mois de fonctionnement du péage flux-libre sur l'A14 ont démontré de nombreux ratés. Beaucoup d'automobilistes n'ont pas compris le concept même du péage flux-libre et assimilent la disparition des péages comme une autoroute gratuite. Il faut dire à leur décharge que l'information n'est pas toujours très claire et le délai de paiement n'est pas précisément indiqué. Résultat, les loueurs ou gestionnaires de flotte, mais aussi de nombreux automobilistes, ont vu arriver de très nombreux PV pour péage impayé. Le montant de ceux-ci est de 90 €. Mais cette somme peut être réduite à 10 € en cas de paiement sous 15 jours. Dans le cas contraire et en cas de majoration, le montant à régler peut atteindre 375 €.