Automobile : que pourra s'offrir Lionel Messi en France ?

Même si vous n'êtes, comme une bonne partie de la rédaction de Caradisiac, pas franchement intéressé par les questions footballistiques, vous n'avez pas pu passer à côté de l'info de la semaine : non, pas le rapport du GIEC de plus de 3000 pages sur l'avenir de la planète, mais l'arrivée de Lionel Messi au PSG. Malheureusement pour les scientifiques qui ont travaillé d'arrache pied pendant des années pour compiler des milliers d'études sur le climat et en faire un condensé, la publication (prévue depuis déjà bien longtemps pour ce début de mois d'août) est tombée au plus mauvais moment.

Ainsi le messi est arrivé dans la capitale. Et avec lui, c'est tout un modèle économique qui paraît favorable au club de football. Merchandising, sponsoring, si Lionel Messi coûte cher, il rapporterait aussi d'énormes sommes d'argent. C'est ce qui explique en grande partie que le club lui aurait donné un contrat à hauteur de 40 millions d'euros nets par an selon nos confrères de L'Equipe. Deux fois plus que le mieux payé des patrons automobiles, et ce, sans compter les revenus publicitaires, les primes et bonus en tout genre. En clair, Mary Barra, Herbert Diess ou encore Carlos Tavares peuvent aller se rhabiller.

Celui qui aurait amassé plus d'un demi-milliard d'euros en 4 ans à Barcelone et qui aurait dépassé le milliard d'euros de fortune personnelle va ainsi pouvoir profiter de son salaire parisien pour jouer au flambeur automobile. Voici quelques suggestions 100 % françaises pour Lionel Messi.

Bugatti Royale

Tant qu'à vivre en France et à payer ses impôts dans l'Hexagone, pourquoi ne pas rouler avec ce qui se fait de mieux, et de plus cher. Un produit 100 % "made in France", dont la valeur actuelle n'est pas connue, mais qui pourrait friser l'indécence. La dernière fois qu'une Bugatti Type 41 Royale a été vendue, c'était en 2001, avec un tarif avoisinant les 10 millions d'euros. Un monstre doté d'un huit cylindres en ligne de plus de 12 litres, qui ne se conduit pas : Lionel Messi fera mieux d'embaucher un chauffeur.

Technocentre Renault

Renault annonçait il y a quelques mois vouloir se séparer d'une partie de son patrimoine, notamment immobilier. Le constructeur au losange aurait décidé au printemps dernier de vendre la totalité du Technocentre, son QG stratégique en région parisienne, pour devenir locataire d'une partie des locaux (Renault souhaite réduire la voilure, notamment grâce au "flex office"). Lionel Messi pourrait ainsi tenter le coup et faire une proposition d'achat. Pourquoi ne pas en faire le nouveau centre d'entraînement du PSG ? Le technocentre n'est qu'à 30 petites minutes du stade du Parc des Princes, et pas très loin, non plus... du château de Versailles. Autre idée d'investissement ?

Citroen Ami

Avec 40 millions d'euros nets, Lionel Messi pourrait faire un bon de commande de 5700 Ami à Citroën. Il n'est pas certain que le constructeur français puisse répondre à une telle demande en production, mais le joueur argentin pourrait ici faire un geste : offrir ces milliers d'Ami à des supporters mineurs qui souhaiteraient venir au stade voir les matchs. Dans un Paris où l'automobile (en particulier thermique) n'a plus sa place, voilà une idée qui pourrait plaire à Anne Hidalgo. Il n'oubliera évidemment pas de prévenir ses supporters qu'ils devront passer le contrôle technique.

Vente aux enchères

Si Lionel Messi ne joue qu'un match sur trois ou quatre, comme son nouveau partenaire Neymar, il aura alors du temps libre pour flâner dans la capitale. Et pourquoi pas se rendre en février du côté de la porte de Versailles, histoire de faire des emplettes. La vente aux enchères en marge de Rétromobile propose souvent de jolis lots à acquérir. En 2019, la valeur totale de la vente avait été de 42 millions d'euros. Lionel Messi aurait notamment pu repartir avec des centaines de lots, dont cette superbe Alfa Romeo 8C 2900 Touring Berlinetta.