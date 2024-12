Aux États-Unis, Nissan poursuit les essais de la nouvelle génération de sa Nissan Leaf !

La nouvelle génération de Nissan Leaf troque ses habits de berline compacte pour ceux d’un SUV coupé. Le constructeur japonais espère ainsi attirer une clientèle plus nombreuse pour son modèle électrique qui va bien progresser en changeant de carrosserie. Après avoir découvert des prototypes de cette nouvelle auto en Europe, c’est désormais aux États-Unis que l’électrique de Nissan poursuit ses essais.

Affichant un camouflage bigarré, le prototype du SUV coupé Nissan Leaf laisse voir certains détails de son nouveau style. On constate tout de suite sur les photos de profil que cette auto est proche du dessin du concept car Chill Out de 2021, et cela même si la surface vitrée est plus importante que celle qui se trouvait sur le concept. On voit aussi que ce modèle dispose de poignées affleurantes à l’avant.

Des Nissan Leaf similaires des deux côtés de l’Atlantique

Ces photos permettent de constater, parce que les projecteurs sont peu camouflés, que la signature lumineuse à l’avant sera proche de celle du Nissan Kicks vendu en Amérique du Nord, le nouveau SUV Nissan Leaf disposera de la même signature lumineuse en Europe, les deux modèles vendus de chaque côté de l’Atlantique ne différeront que de très peu. On se rend compte également du design des prises d’air basses qui sont logées dans le bouclier.

Proche du design du Chill Out

Quant à la poupe, elle est tronquée comme sur le concept car Chill Out et affiche une signature lumineuse spécifique. Doté d’un hayon, ce modèle affiche une hauteur de seuil importante qui ne facilitera pas le chargement du coffre. La plaque d’immatriculation est positionnée sur le bouclier et l’on voit que la garde au sol du modèle est assez importante.

Nouvelle plateforme et gain en autonomie

Pour ce qui concerne l’aspect technique de ce nouveau SUV Nissan Leaf, on sait que la marque japonaise va se servir de la plateforme CMF/EV qu’utilisent la Renault Mégane E-Tech Electric mais aussi le SUV Nissan Ariya. Pour les motorisations, Nissan devrait se servir de celles de la Renault Mégane et par rapport à l’actuelle génération de la Nissan Leaf on devrait constater un gain en autonomie, le SUV Leaf pourrait ainsi voir son autonomie (cycle mixte) dépasser les 450 km.