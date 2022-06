Après le petit 90 et le 110, Land Rover complète sa gamme Defender avec la déclinaison 130. Une version qui en toute logique s’allonge pour offrir jusqu’à huit places. Allongé de 34 centimètres (5,35 m de long), le Defender 130 trône ainsi au sommet de la gamme en profitant de ce gain de place pour ajouter une rangée de sièges.

Avec ses 8 places, le nouveau Land Rover Defender 130 prend du volume

Aux deux sièges placés à l’avant et séparés par un accoudoir central, s’ajoutent donc maintenant deux rangées de trois sièges. Tous les sièges sont chauffants, disposent d’accoudoirs latéraux, de divers rangements et même de prises USB-C. Pour améliorer le confort des passagers de la troisième rangée de sièges, Land Rover a maximisé la surface vitrée, surélevé les sièges, et propose même un système de climatisation inédit à quatre zones, dont un réglage spécifique pour cette troisième rangée.

Pour s’installer dans un des sièges de la troisième rangée, l’accès se fait en faisant glisser la seconde et en la repliant.

Si le Land Rover 130 gagne en accueil de passagers, le volume du coffre en pâtit forcément un peu puisqu’une fois la troisième rangée installée, il n’est plus que de 390 litres, contre 2 291 litres une fois les sièges repliés. À noter que la suspension pneumatique à pilotage électronique du véhicule permet d’abaisser le 4X4 et ainsi de faciliter le chargement du coffre. Pour ceux qui ne souhaitent pas sacrifier le volume du coffre, le Defender 130 est aussi disponible en version 5 places.

Sous le capot du Land Rover Defender 130, on retrouve des moteurs à hybridation légère 48V. En versions essence, deux blocs sont disponibles : P300 (300 chevaux et 470 Nm de couple) et P400 (400 chevaux et 550 Nm de couple), tout comme en diesel avec les D250 (250 chevaux et 600 Nm de couple), et D300 (300 chevaux et 650 Nm de couple).

Capable de tracter jusqu’à trois tonnes, le Land Rover Defender 130 est doté d’une transmission intégrale intelligente iAWD et d’une boîte automatique ZF à huit rapports.

Le Defender 130, déjà disponible à la commande est proposé avec les niveaux de finition traditionnels : HSE, X Dynamic SE, X Dynamic HSE et X.