Avec Shargy, la recharge entre particuliers c'est parti

Puisque tout se monétise, puisqu''il est possible de louer sa chambre sur Airbnb ou le siège passager de sa voiture sur Blablacar, pourquoi ne pas louer son électricité ? C'est ce que va proposer le groupe Volkswagen en France dès le 30 juin prochain, en créant Shargy. Cette appli permet tout bonnement aux particuliers qui le souhaitent de mettre à la disposition des autres particuliers leur wallbox, ou une simple prise extérieure à laquelle les voitures électriques des abonnés à ce nouveau service peuvent venir s'abreuver.

Xavier Chardon, le patron de Volkswagen France est venu annoncer la naissance de la nouvelle petite appli hier au salon des innovations technologiques Vivatech qui se tient à Paris jusqu'à samedi soir. Mais il est inutile de vouloir la télécharger dès aujourd'hui : elle ne sera pas opérationnelle avant le 30 juin. À dater de ce jour-là, chacun pourra proposer sa prise de courant ou sa borne perso à tous ceux qui voudront bien s'y brancher, moyennant finance.

Le blablacar de la recharge

De fait le principe de fonctionnement de Shargy est assez proche de celui qui réussit si bien à Blablacar. Les particuliers qui disposent d'une prise accessible à l'extérieur de leur habitation, ou d'une wallbox, peuvent s'inscrire sur l'appli. Ces propriétaires définissent également des créneaux horaires pendant lesquels ils peuvent recevoir leurs clients. En face, d'autres particuliers, possesseurs d'une voiture électrique, peuvent les contacter via l'appli, pour s'y recharger.

Bien sûr, l'affaire n'est pas gratuite. Le paiement de la recharge se fait directement via l'appli et le propriétaire de la prise est libre de fixer le prix qui lui convient. Shargy recommande néanmoins des tarifs, en fonction de la puissance de recharge disponible. Des recommandations et une liberté financière qui se pratique également sur le site d'autostop.

Ce type de service, aussi innovant soit-il, n'est pas le seul à être proposé au public. La start up Wattpark s'est en effet lancée sur le même créneau il y a quelques mois. Mais contrairement à Shargy, son système est plus contraignant puisqu'il exige de faire installer une borne spéciale au domicile des personnes intéressées par la location de leur électricité.

Reste évidemment à mesurer les chances de succès de la nouvelle application Volkswagen, qui n'est nullement réservée aux conducteurs des marques du groupe. Cette chance est plutôt élevée puisque, selon Enedis, la France compte 53 667 bornes de recharges publiques et 838 330 bornes privées, ou prises renforcées. De quoi très largement mailler le pays au travers de futurs abonnés à Shargy.