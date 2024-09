Avez-vous déjà vu Jean-Claude Van Damme danser devant une Shelby GT500 ?

Les voitures s’invitent au cinéma et dans les clips musicaux de toutes les époques. Caradisiac revient sur quelques-unes de ces apparitions dans la culture pop, au grand écran ou dans des productions parfois plus pointues. La musique et les voitures cool, ça va parfois très bien ensemble !

Quel est le rapport entre Jean-Claude Van Damme et la Shelby GT500 Super Snake ? Un clip musical, celui du titre « Ultrarêve » composé par le groupe AaRON en 2020 où l’acteur belge donne de sa personne.

Coutumier des séquences un peu « barrées », lui qui s’est notamment illustré dans une publicité où on le voyait faire un grand écart facial entre deux camions Volvo, Jean-Claude Van Damme a servi de muse aux réalisateurs du clip en se laissant totalement aller : dans ce clip, on le voit sortir de la Shelby GT500 puis se mettre à danser sur un parking vide, avec des chorégraphies et des pas de danse qu’on pourra qualifier de « créatif ».

« N’aies pas peur, y a pas d’erreur »

Quel est le sens de ce clip ? Quel message essaie de faire passer l’acteur belge en dansant de cette façon au milieu de ce cadre-là ? Nous n’avons pas la réponse. Mais on trouve qu’il n’y a rien de plus satisfaisant que de regarder Jean-Claude Van Damme bouger de cette façon devant une Shelby GT 500 au rythme d’une chanson aux tonalités électroniques.