BASF présente les futures couleurs de nos voitures

N’en cherchez pas la définition. On Volude est un néologisme. Un mot syncrétisme inventé par les équipes de BASF, qui signifie tout à la fois « dynamisme, ouverture d’esprit, imagination… » Une nouvelle façon d’aborder la couleur de nos voitures… dans un monde automobile largement achromatique largement dominé par le noir, gris, blanc et argent. Et pour réussir à réinventer la roue chromatique BASF s’est fortement appuyée sur l’intelligence artificielle et la réalité virtuelle comme puissants moteurs créatifs. Il en ressort une collection inspirée des nouvelles évolutions de la société et de la mobilité, avec la nature en guise d’inspiration transversale selon les régions du monde.

Das couleurs compatibles avec les Lidar et Radar

La palette Europe- Moyen-Orient-Afrique (EMEA) se pare de matières premières durables et recyclées. Mais surtout, pour tenir compte des nouvelles mobilités autonomes, le concept se veut compatible avec les systèmes de télédétection LiDAR (dont le capteur rend possible l’interprétation des couleurs des surfaces réfléchissantes) et RADAR, ainsi que des surfaces haptiques style peau de requin. De façon que les véhicules soient parfaitement bien identifiés dans leur environnement. Les concepteurs Asie-Pacifique (APAC) ont quant à eux exploré le pastel vert chatoyant et le rouge fluorescent. Avec notamment un effet glass flakes obtenu par l’utilisation de micro-bouts de verre ou un effet scintillant très « smooth » dû à l’utilisation de microparticules de mica. Enfin, la palette chromatique des Amériques présente des teintes plus douces, à forte réflectance solaire, qui contribue au refroidissement de l’habitacle.

Une couleur mutante

Inspirées des structures microscopiques de la nature certaines teintes comme le Zenomenon jouent les trompe-l’œil. On la croit recouverte d’une couche intermédiaire bleutée transparente, alors qu’elle est en réalité totalement transparente. L’effet bleu étant le fruit d’une manipulation optique. De nouveaux espaces chromatiques comme le vert pastel scintillant et le rouge fluorescent pointent également. Des finitions, que l’on pourrait qualifier d’antinomiques, comme les covers mats dotés d’éclats vifs et des vernis structurés viennent enrichir la collection. Plus surprenant encore, BASF propose un coloris évolutif. Dans le temps, en fonction de la latitude, de la chaleur, du rayonnement solaire… la couleur évolue sans jamais s’altérer ou blanchir. Une réaction comparable à celle de la peau. De quoi combler les clients les plus exclusifs. La teinte pouvant évoluer quasiment à l’infini dans le temps et l’espace, BASF a décidé de l’appeler Analema, en référence au signe de l’infini tracé dans le ciel par le soleil au cours d’une année calendaire. Mais il faudra encore patienter trois à cinq ans avant de pouvoir l’apercevoir sur une voiture.