Les couleurs préférées des automobilistes

D’après BASF, en 2023 le spectre chromatique de nos voitures aurait évolué. Les automobilistes, seraient-ils sortis de leurs habituelles « non-couleurs » pour parer leur véhicule de prune, safran, émeraude ou violine. Non, bien sûr que non ! Cette année encore, 8 voitures sur 10 sont achromatiques. Blanc, noir, gris et argent (quarté gagnant dans l’ordre) sont les coloris les plus plébiscités mondialement par les automobilistes. Un classement qui ressemble à s’y méprendre à celui de l’année précédente.

Sauf que, cette année, si le blanc demeure toujours la couleur la plus populaire (36 % des immatriculations mondiales), BASF nous rapporte, que la teinte ne serait plus tout à fait aussi éclatante qu’avant. Même qu’elle ferait grise mine. La raison ? Un certain désamour ! En 2023, les automobilistes auraient délaissé l’éclat virginal du coloris (-3 %) au profit… du noir (+3 %). Sombre perspective donc. Que nenni. D’abord parce que le blanc demeure de loin la couleur préférée (obligée) de nombreux automobilistes et, qu’associé avec le noir (21 % des VP), le couple chromatique représente plus d’une voiture sur deux mises en circulation en 2023 (57 %) comme en … 2022. Les nuances de gris/argent (24 % des voitures) complètent le haut du classement. Finalement, le rapport constate « une transition des coloris plus clairs vers les tons plus sombres ».

La France mise sur le vert

Une fois encore les couleurs dites chromatiques (19 % de parts de marché) apparaissent comme de pimpantes petites touches au milieu d’un océan de neutralité. En tête des teintes sollicitées, le bleu (8 % du marché) et le rouge (4 % des véhicules) caracolent loin devant le vert (2 %).

En tenant compte des répartitions régionales européennes, la France mise sur le vert (6 %), l’Allemagne aime le bleu (11 %), l’Espagne voit rouge (9 %) et le Royaume-Uni se presse sur l’orange (9 %). Quant à l’Italie, avec 30 % d’autos colorées, il s’agit du pays d’Europe où la diversité chromatique est la plus forte.

Sur le continent américain, les couleurs achromatiques marginalisent aussi les autres coloris. Mais, selon Elizabeth M. Hoffmann, designer de couleur BASF pour l'Amérique du Nord, « les teintes plus légères deviennent de plus en plus populaires, prenant des parts de marché au gris. De plus en plus de choix ont des effets pigments pour leur donner de l'intensité ». Et de la personnalité. À chacun son « achromatisme ». Seule la partie Asie-Pacifique voit la part des couleurs chromatiques augmenter légèrement, avec une présence remarquée du doré (1 % du marché) mais aussi des tons frais. « Les nouveaux constructeurs automobiles asiatiques (…) veulent quelque chose d'audacieux et créatif sur leurs nouveaux designs, et les jeunes consommateurs apprécient ces couleurs. ». Avec un certain tropisme à l’uniformisation du jeu chromatique.