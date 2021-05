Bentley ajoute un Bentayga S à son catalogue

La gamme du Bentayga chez Bentley commence à être conséquente. Entre le W12, l'hybride, le V8 et le Bentayga Speed, le client a le choix. Et il l'aura encore plus avec l'arrivée d'un Bentayga que l'on pourrait placer entre la gamme classique (V8/W12/hybride) et le Speed.

Le Bentayga S débarque au catalogue avec une présentation un peu plus sportive. Les jantes spécifiques 22 pouces, le nouveau dessin des sorties d'échappement ou encore le spoiler arrière plus large marquent la différence. A l'intérieur, les sièges arborent un logo S. L'Alcantara est en abondance sur cette version moins orientée luxe que le reste de la gamme.

Sous le capot, le Bentayga S cache le V8 4.0 biturbo à microhybridation du groupe Volkswagen, qui reste à 550 ch. La nouveauté, c'est le recalibrage de l'amortissement piloté pour un peu plus de fermeté, de maintien et de rigueur. Le constructeur a par ailleurs retouché le contrôle du couple (Torque Vectoring) et la direction, plus directe en mode Sport.