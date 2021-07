Bentley Flying Spur Odyssean Edition : hommage au concept

Bentley a récemment lancé une version hybride rechargeable de sa Flying Spur. Une première sur la limousine pour un constructeur qui prend la voie de la "verdure", en attendant les premières électriques, fruit de la plateforme du groupe Volkswagen. Cette Flying Spur "Odyssean Edition" n'est pas qu'un simple ajout de couleur au catalogue. De nombreuses petites modifications esthétiques ont été faites en s'inspirant du concept Exp 100 GT, cette création unique électrique que l'on avait pu observer il y a quelques années sur le salon de Genève.

Jantes spécifiques 21 pouces, matières durables à l'intérieur (Tweed, vernis plus écologique pour le bois, cuir durable...), boucliers avec entourages chromés et dégradés de couleurs marquent la différence avec une Flying Spur classique.

Sous le capot, point de changement puisque la mécanique hybride rechargeable composée du V6 2.9 biturbo et du moteur électrique est présente, avec ses 544 ch et ses 750 Nm. Les 14,1 kWh de capacité de la batterie permettent d'effectuer une quarantaine de kilomètres en mode électrique, et surtout, font tomber les émissions "officielles" de la limousine sous les 100 g/km au test d'homologation.