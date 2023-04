Bien nettoyer tous les recoins de sa voiture

Pour le nettoyage, le meilleur ami du conducteur c’est… l’aspirateur ! Pour le sol, les tapis ou les sièges l’aspirateur reste le moyen le plus efficace d’assainir un habitacle. Mieux vaut ôter préalablement les tapis de sol, vider les vide-poches des portières et sortir tout ce qui est amovible. Profitez-en par ailleurs pour passer les tapis en machine. Utilisez un bec suceur plat, plus efficace, pour absorber les petits gravillons et les miettes, surtout sous les sièges et dans les recoins.

Entre les sièges bien souvent le bec suceur ne passe pas. Vous pouvez utiliser une brosse plate destinée aux rainures des fenêtres pour gratter les inter-espaces entre sièges et console et ramener poussières, poils d’animaux et débris divers vers vous afin de pouvoir les aspirer.

Sur les sièges en tissu et pour les ailettes des bouches d’aération, munissez l’embout de l’aspirateur d’une tête équipée d’une brosse. Frottez doucement dans le sens inverse de la trame du tissu pour éliminer toutes les petites particules qui se sont insérées dans les fibres.

Des lingettes pour la poussière

Une fois avoir parfaitement aspiré l’ensemble de l’habitacle, attelez-vous à éliminer la poussière. Les accoudoirs, le tableau de bord, les poignées… elle s’accroche partout, surtout sur les surfaces des écrans.

Munissez-vous de lingettes microfibres sèches et d’un nettoyant adapté, soit pour le cuir, soit pour les plastiques intérieurs. Attention, il existe des nettoyants pour plastiques mats ou brillants. En fonction de la surface, un produit mal adapté peut laisser des traces.

Agitez bien l’aérosol, pulvérisez sur les zones à traiter et frottez doucement avec la lingette microfibres. Ces nettoyants laissent un aspect satiné, déposent un film antistatique qui évite à la poussière de se redéposer rapidement et laissent un agréablement parfum de propre.

Sièges tachés que faire ?

Tissu ou cuir le problème ne se traite pas de la même façon. Utilisez un nettoyant siège adapté à la texture de ce dernier : nettoyant tissu ou lingettes imprégnées spécial cuir. Pulvérisez le produit à 20 cm sur la zone incriminée et largement autour, laissez agir puis frottez à l’aide d’une microfibre jusqu’à la disparition complète de la tâche. Attention toutefois, si votre siège est « sale », le nettoyage laissera une trace plus claire, il vous faudra par conséquent décaper l’intégralité de la surface pour éviter cet inconvénient.

Les cuirs sont souvent plus délicats à traiter et le mieux est souvent d’utiliser de l’eau chaude avec un savon adapté ou un produit spécial cuir. Les produits pour les cuirs d’équitation sont souvent plus efficaces et moins onéreux. Ils sont en effet conçus pour éliminer des salissures résistantes dues aux suints des chevaux et leur conditionnement les rend plus abordables. Vous les trouverez facilement sur internet.

Appliquez votre nettoyant avec des mouvements ronds et doux pour ne pas risquer d’endommager la surface.



Ce qui vaut pour les sièges est également valable pour le volant et le pommeau du levier de vitesse si ces derniers sont également gainés de cuir.

Il est possible qu’à force de descendre et monter dans votre véhicule, le cuir sur la partie extérieure du siège soit légèrement décoloré, voire usé. Vous pouvez lui redonner une seconde jeunesse avec un colorant spécial cuir. À appliquer sur une surface propre et sèche. Après séchage complet il suffira de « nourrir » le cuir avec des baumes ou des crèmes adaptées pour lui redonner une nouvelle jeunesse.

Des tissus tels que l'alcantara sont des matériaux ultramicro-fibres synthétiques qui ont une surface ressemblant à du cuir suédé, nubuck, cuir velours, ou daim mais ce ne sont pas des cuirs. Ils doivent être nettoyés avec des produits de type kit d’entretien pour Alcantara. Dans ce cas appliquez le nettoyant sur une éponge ou une brosse souple. Pressez l’éponge pour faire mousser. Nettoyez les surfaces tachées par des mouvements circulaires, de couture à couture pour ne pas créer d’auréoles, sans frotter trop fort et sans trop mouiller la surface.

Purifier l’habitacle

Aspiré, dépoussiéré, nettoyé de fond en comble, il ne vous reste plus qu’à purifier l’habitacle. Il existe une pléiade de Purifiant habitacle antiodeurs sur le marché. La majorité sont destinés également à détruire la prolifération bactérienne à l'origine des mauvaises odeurs, tout en éliminant durablement acariens, champignons, et autres bactéries, tout en parfumant la voiture.

Avant de le pulvériser, fermez les vitres, ouvrez grandes toutes les bouches d’aérations pulvérisez le produit largement dans l’habitacle et fermez la portière. Laissez agir le temps nécessaire, et surtout avant d’utiliser à nouveau votre voiture pensez à bien l’aérer car l’odeur persistante de ces produits n’est pas toujours agréable.