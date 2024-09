Bientôt la fin de la mode des SUV « coupés » ?

Depuis la fin des années 2000, le nombre de SUV dans les gammes des constructeurs automobiles a littéralement explosé. Non seulement les modèles se sont multipliés partout sur le marché, mais les marques ont aussi lancé des véhicules d’un nouveau genre : les SUV dessinés à la façon de « coupés » tout en disposant de quatre vraies portières, encouragés par le succès du tout premier BMW X6 en 2007.

Mais en ces temps où les marges se réduisent y compris au sein des marques premium, l’heure est à la simplification. Il y a quelques mois, par exemple, on apprenait que le BMW X4 actuel n’aurait pas de remplaçant direct, le constructeur à l’hélice estimant que le X2 suffit à ce rôle. Et d’après les journalistes allemands du magazine Handelsblatt, Mercedes songe aussi à épurer un peu sa gamme pléthorique de SUV.

Les GLC et GLE Coupé remplacés par un unique modèle ?

D’après les journalistes allemands qui se réfèrent à une source interne à Mercedes, la marque à l’étoile prévoirait de remplacer son GLC Coupé et son GLE Coupé par un unique modèle conservant ce style de carrosserie après leur fin de carrière. Un effort de simplification qui s’inscrirait dans la continuité pour Mercedes qui a déjà considérablement réduit sa gamme de coupés (la CLE remplace les anciennes Classe C et E Coupé) mais aussi de cabriolets (fini les AMG GT Cabriolet et Classe S Cabriolet, remplacées par la SL). De là à dire que c’est la fin de l’ère du « tout SUV », ne nous emballons pas.