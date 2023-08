5. Mercedes GLC coupé (2023) - L’évaluation dans la catégorie : 37 critères analysés et notés

EN BREF SUV Coupé 2ᵉ génération À partir de 68 700 € (essence) Et à partir de 82 500 € en hybride rechargeable essence

Voilà 15 ans, qu’est apparu le premier SUV coupé. Il s’agit du BMW X6. Un véhicule, qui a fait beaucoup parler à l’époque en raison notamment de son style très clivant. Pourtant, et malgré cela, d’autres constructeurs se sont ensuite engouffrés pour proposer de tels modèles. Logiquement, ce sont bien les concurrents naturels, à savoir Mercedes, Audi et Porsche, qui ont suivi. Toutefois, même si cette tendance reste bien ancrée chez les firmes premium, elle intéresse aussi les marques généralistes, à l’image de Renault avec ses Arkana et Rafale. Peugeot devrait en faire de même avec le nouveau 3008.

dailymotion Essai vidéo – Mercedes GLC coupé (2023) : que du style ?

Après avoir été renouvelé l’an passé, le GLC, modèle le plus vendu au monde de Mercedes, hérite donc, comme c’était le cas de la précédente génération, d’une déclinaison coupé. Comme sur la version classique, ce GLC coupé est une évolution du précédent. Pas de révolution par conséquent. Les principales nouveautés portent sur la partie arrière avec une chute de pavillon prononcée, un nouveau hayon et des feux inédits reliés par un bandeau, pour une fois, non lumineux.

L’avant est identique à celui du GLC traditionnel avec notamment une large calandre et des projecteurs à la signature lumineuse repensée.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, coupé ne peut pas dire forcément plus court. Ainsi, ce GLC Coupe mesure 4,77 m de long, soit 5,3 cm de plus que la version classique.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Ce nouveau dessin de carrosserie à des répercussions sur les aspects pratiques, notamment à l’arrière. Ainsi, la garde au toit diminue. Rien de rédhibitoire, mais les passagers de plus d’1,85 m devront un peu courber l’échine. Aucun souci pour l’espace aux genoux, mais de préférence pour deux passagers en raison de l’imposant tunnel de transmission. Le coffre perd également de sa capacité. Partez sur un volume de chargement en diminution de 75 litres, mais le volume reste correct avec 545 litres, du moins pour les versions thermiques. La situation différe pour les hybrides rechargeables qui doivent se contenter de seulement 390 litres, soit un coffre proche de certaines citadines ! Enfin, dernier reproche : le seuil de chargement est haut perché. Il est possible de le réduire grâce à la suspension pneumatique optionnelle.

Pas de changement aux places avant où on découvre la même planche de bord que le GLC, elle-même similaire à celle de la dernière Classe C. Très valorisante, elle se compose d’une instrumentation numérique de 12,3 pouces pouvant être relayée par un affichage tête haute – en option à – 1 200 €, mais aussi par un écran multimédia de 11,9 pouces positionné verticalement. Idéalement implanté, il demande toutefois un temps d’adaptation en raison des nombreuses commandes qu’il concentre, mais s’avère plutôt pratique ensuite. La qualité des matériaux est très bonne et l’ensemble dégage indéniablement une impression haut de gamme.