Bientôt une seule finition sur toutes les Fiat !

Chez la plupart des constructeurs automobiles, il faut traditionnellement choisir entre plusieurs niveaux de finition pour un même modèle (en plus de la sélection du moteur ou de la taille des batteries). Mais les temps sont clairement à la simplification des gammes chez les marques automobiles. Depuis que Tesla a montré la voie avec ses catalogues simplifiés au maximum pour améliorer les marges, les autres enseignes s'en inspirent et réduisent de plus en plus les gammes de leurs produits. Chez Fiat, par exemple, il n'y a plus qu'un seul niveau de finition pour la 500e avec uniquement des packs optionnels pour agrémenter le style et l'équipement de l'auto (en plus d'une version ultra-équipée à la vocation haut de gamme « La Prima »).

Et le constructeur italien compte reproduire le même schéma pour l'ensemble de sa gamme. En Italie, cette construction de gamme est déjà en place pour tous les modèles proposés au catalogue. Et il en sera bientôt de même pour la France, avec uniquement des packs optionnels cumulables et une suppression progressive des options individuelles. Comme pour la 500e, il restera la possibilité d'opter pour une version suréquipée.

Augmenter les marges

Attendons-nous à retrouver ces pratiques au sein d'un nombre croissant de constructeurs automobiles. Le Skoda Enyaq que nous essayions la semaine dernière, par exemple, ne propose plus que deux niveaux de finitions. Même chose pour de nouveaux arrivants comme MG ou Cupra. Pour l'instant, on peut toujours compter sur les constructeurs premium allemands pour ajouter des milliards d'options à la configuration de votre future voiture, mais même eux commencent à simplifier leurs gammes. Chez BMW par exemple, il n'y a plus "que" trois niveaux de finition sur la plupart des modèles.