EN BREF Version "coupé" du Skoda Enyaq A partir de 48 010€ Batteries de 58 à 77 kWh De 179 à 299 ch

Impossible d'échapper à cette nouvelle mode des SUV « façon coupé ». Lancée par le premier BMW X6 en 2007 et récupérée d'abord par les marques premium concurrentes puis par les constructeurs généralistes, elle se propage aussi au segment des SUV familiaux électriques : de l'Audi Q4 Sportback en passant par le Volkswagen ID.5 jusqu'au Aiways U6 chinois, tout le monde se met aux crossovers à la poupe rabotée et au badge « coupé » plus marketing que réellement descriptif (on parle bien de modèles à cinq portes et non pas de véritables coupés). Y compris Skoda qui décline depuis le début de l'année l'Enyaq iV en version Coupé, dont la partie arrière évoque l'univers des compactes « fastback » plutôt que celui des SUV familiaux classiques.

dailymotion Essai vidéo - Skoda Enyaq iV Coupé (2022) : une coupe de luxe ?

Marginalement plus long et plus haut que l'Enyaq normal pour une toute petite poignée de millimètres, l'Enyaq coupé compose avec les mêmes éléments techniques que ses cousins de chez Volkswagen et Audi. Et il affronte d'autres modèles à la silhouette moins classique dans cette catégorie des SUV électriques comme le Hyundai Ioniq5 et le Kia EV6. On vous laisse juger de l'attrait esthétique de ce SUV qui ressemble, sous l'angle du trois quart arrière, à une grosse compacte surélevée avec sa poupe fuyante. Dans ce coloris blanc, on lui trouverait presque des airs de Tesla Model Y sous cet angle même si l'Américain demeure plus long d'un bon décimètre. Il ne nous paraît en tout cas pas moins attirant sur le plan esthétique que ses cousins du groupe Volkswagen ou que la plupart des modèles du segment, même si notre exemplaire d'entrée de gamme se contente d'une présentation basique.

A bord, l'Enyaq iV Coupé affiche la même planche de bord que le modèle normal. Tant mieux car la présentation intérieure constitue précisément l'un des points forts du SUV Skoda : bien plus classique que dans un ID.4/ID.5, qu'un Hyundai Ioniq5 ou un Nissan Ariya, l'ambiance flatte le regard et le toucher avec une excellente qualité de finition et des matériaux très bien assemblés. Il y a tout de même du plastique dur les parties basses de la planche de bord, comme dans tous les autres modèles du groupe Volkswagen jusqu'au segment D depuis 2018. Et le revêtement bizarre gris de notre modèle d'essai (option « Lodge » à 640€) nous paraît même de mauvais goût. Mais dans l'ensemble, on préfère l'atmosphère de l'Enyaq à celle de son cousin Volkswagen. Et il n'y a même pas de quoi rougir face à l'Audi Q4 e-tron...

Côté espace intérieur, l'Enyaq Coupé se distingue face à la concurrence. Malgré le pavillon raboté et la présence en série d'un grand toit panoramique vitré, les passagers arrière profitent d'une garde au toit généreuse et d'un espace aux genoux tout aussi appréciable. Il faudra juste, comme dans toutes les voitures électriques du marché sauf quelques rares exceptions, composer avec une position assez haute des pieds à cause de la présence des batteries sous le plancher. La carrosserie du coupé fait perdre 15 litres au coffre par rapport à l'Enyaq normal, mais il reste 570 litres (avec une banquette arrière rabattable 1/3-2/3). Seul le Tesla Model Y fait encore (beaucoup) mieux avec ses 854 litres grâce à ses dimensions supérieures.