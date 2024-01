Bientôt une Twingo conçue en collaboration avec Jul ?

Les fans du rappeur marseillais ont déjà remarqué à de nombreuses reprises la présence d'une Renault Twingo dans les clips ou même dans les concerts de l'artiste marseillais. Ainsi, il était ainsi arrivé au Stade Vélodrome avec ce modèle pour l’un de ses concerts ; des Twingo à son effigie avaient sillonné la France en diffusant le son d’un nouvel album en 2019 ; et Jul avait également installé ce véhicule sur scène pour le décorer avec ses disques les plus récompensés.

C'est en partant de ce constat que Renault a décidé de proposer une collaboration et "faire une Twingo ensemble". «Une décennie que tu nous rends hommage Jul, à notre tour». Attention toutefois, le constructeur a mis une condition que ce message soit partagé plus de 100 000 fois. Et pour bien monter que ce n'est une plaisanterie, le constructeur a montré une image pour illustrer cette proposition. L'occasion pour Renault de remettre en avant sa Twingo, qui est en fin de vie et qui sera renouvelée en 2026.

Pour l'instant, Jul n'a pas répondu officiellement, mais cette opération pourrait être très intéressante pour les deux parties, les deux profitant de la réputation de l'autre. Renault pourrait notamment toucher une population jeune et ainsi accroître sa notoriété dans cette frange de la population.